Hành động lạ của Karik và cách GDucky vào thẳng chung kết Rap Việt

Tập 12 của Rap Việt lên sóng tối 17/10 với 10 tiết mục cho hai bảng đấu B và C. Đêm thi được đánh giá là gay cấn do có sự góp mặt của nhiều thí sinh mạnh, đặc biệt ở bảng C. Trong đó, màn trình diễn của GDucky được đánh giá là bùng nổ. Thí sinh của Karik cũng đang được dự đoán trở thành quán quân Rap Việt mùa đầu tiên.

Sự biến hóa của Tez và bàn tay đào tạo của Wowy

Bảng B là cuộc đua tài của AK49, Thành Draw, Duy Andy và Tez. Trước đó, trong tập 11, hai thí sinh đã dự thi là AK49 và Thành Draw. Tập 12 tiếp tục hoàn thiện bảng đấu với Duy Andy và Tez.

Riêng màn thi triển kỹ năng rap của Tez thực sự để lại nhiều ấn tượng về cả kỹ năng lẫn phong cách biểu diễn.

Với đề tài Thành ngữ - tục ngữ, Tez chọn câu Mình đồng da sắt để giành suất vào chung kết. Nam thí sinh xuất hiện trên sân khấu với tạo hình đáng yêu khác xa với hình ảnh gai góc, hàm hố của hai vòng thi trước.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh “lột xác” trên sân khấu, từ một Tez đáng yêu trở thành Tez mình đồng da sắt và bùng nổ với màn fast flow (nhịp rap nhanh).

Hai màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một tác phẩm nhận được nhiều khen ngợi. Rhymastic nhận xét: “Phần đầu của em là bông hồng không có gai nhưng rất hay, các cao độ rap rất chính xác và đến lúc chuyển sang phần thứ 2 thì tuyệt vời”.

Giám khảo cũng cho rằng việc Tez đi một đoạn rap dài, thậm chí không ngừng lại để thở, rồi chơi tăng tốc sau đó đã tạo nên cú fast flow để đời.

Trong khi Suboi nhấn mạnh: “Flow của em ở khúc cuối tuyệt vời! Nó rất chắc, bám nhịp rất tốt”.

Trước khen ngợi của các giám khảo, Tez gửi lời cảm ơn hai huấn luyện viên là Karik và Wowy: “Anh Karik đã huấn luyện em từ những ngày đầu. Anh đã hướng dẫn cho em cách đưa cảm xúc vào bài nhạc và đẩy lên cao trào như thế nào. Còn về anh Wowy, anh đã mài giũa em ở những khúc cuối của bài rap này để em có thể đẩy lên căng nhất đúng như những gì em muốn”.

Bảng B còn có sự góp mặt của Duy Andy với Vạn sự khởi đầu nan. Binz nhận xét về phần thi: “Flow flow của em rất đẹp”. Trong khi Wowy thích thú với sự tươi mới của câu "vạn sự khởi đầu nan" do Duy Andy chọn, cũng như việc cậu ứng dụng khả năng beatbox vào phần thi.

Chung cuộc bảng B, Thành Draw của đội Binz nhận 4 phiếu bầu và trở thành người chiến thắng, bước vào vòng Chung kết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Tez xứng đáng hơn Thành Draw. Tez thể hiện rõ sự nỗ lực, cá tính, phong cách trong khi Thành Draw vẫn thi triển trong vòng an toàn của mình.

Wowy và Karik thể hiện rõ tài năng huấn luyện.

Kịch tính từ bảng đấu "tử thần"

Bảng C được đánh giá là bảng đầu tử thần với sự tham gia của GDucky, Lor, Tony D và R.Tee. “Bảng này thật sự là bảng tử thần, đây đúng là 4 góc của một hình vuông. Cả 4 bạn đều viết lyrics rất hay”, Rhymastic nói.

Hai giám khảo sau đó chọn chủ đề cho bảng C: Những câu nói trending.

Lor bước vào màn đấu với những kỳ vọng về một thí sinh mạnh trong đội Suboi. Nam thí sinh chọn câu trending “yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn” để dự thi. Suboi mong muốn khi lên sân khấu Lor chỉ có một đối thủ là bản thân mình và cần để lại dấu ấn về sự chuyển biến qua các vòng.

Với những gì diễn ra trên sân khấu, Lor phần nào thực hiện được những mong muốn của huấn luyện viên Suboi.

Karik nhận xét: “Phải nói là rất ấn tượng, để đi đến vòng 3 và giữ được phong độ là rất khó nhưng lần này Lor còn thể hiện sự bứt phá vượt bậc ở nhiều khía cạnh”.

Giám khảo JustaTee tán dương: “Thật sự anh phải đặt câu hỏi tại sao em có thể mang thần thái bình tĩnh như thế đến tận vòng này nhưng vẫn truyền được năng lượng cho mọi người". Trong khi Rhymastic quả quyết: “Không biết kết quả vòng này như thế nào, nhưng cá nhân anh nghĩ em xứng đáng có mặt ở chung kết”.

Về phía R.Tee, nam thí sinh chọn câu “yêu đương gì tầm này nhà bao việc” để thi triển rap kèm tempo 100 do huấn luyện viên quyết định. Nam thí sinh cũng khéo léo đưa melody (giai điệu) vào để dễ chinh phục người nghe.

Giám khảo Rhymastic nói: “Với tiết mục này, R.Tee đã bày ra bộ mặt rất ăn chơi đúng chất đội của mình. Em cũng thể hiện rõ những tinh túy của mình, cá nhân anh rất thích. Tuy nhiên, vòng này là vòng Bứt phá cho nên là anh mong đợi một điều kinh khủng hơn ở em bởi vì anh biết em là một người có tiềm năng rất tốt”.

Giữa các đối thủ mạnh, Tony D chọn câu trending “đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi” cho bản rap. Tiết mục không quá xuất sắc nhưng cũng cho thấy những tiến bộ vượt bậc của nam thí sinh so với những vòng trước.

Giám khảo Rhymastic nhận xét: “Ngay trên sân khấu này, anh đã thấy được nhiều điều trong con người của em. Anh cảm thấy rất thú vị với ý tưởng trình diễn này”.

Chiến thắng ngoạn mục của GDucky

Karik tiếp tục chứng tỏ khả năng huấn luyện của mình khi để chất giọng nội lực, kịch tính của GDucky kết hợp với dòng nhạc hàn lâm opera trong một bản rap. Để hỗ trợ cho phần trình diễn lần này của cậu học trò, Karik thậm chí nhường ghế nóng cho Lưu Hiền Trinh - nữ ca sĩ opera hỗ trợ.

Karik và GDucky chọn câu "tiền nhiều để làm gì?" cho màn trình diễn. Không dừng lại ở đó, GDucky cũng có tạo hình "rất điện ảnh" trên sân khấu, gây bất ngờ với người xem. Anh như hóa thân thành chú vịt tinh nghịch khuấy đảo trường quay thông qua những ví von sinh động từ lyrics và trang phục biểu diễn.

Giọng rap gai góc có phần ma mị cùng chất giọng opera nội lực thu hút được người nghe. Binz đánh giá: “Em là thí sinh anh lo sợ nhất, vì khả năng rất cao là em sẽ loại những chiến binh của anh. Đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác đó, và sau màn trình diễn của em nó lại còn lớn hơn nữa”.

Trong khi giám khảo Rhymastic bày tỏ:“GDucky luôn là thí sinh yêu thích của Rhymastic từ các kỹ năng bạn thể hiện và tiềm năng của bạn. Bài này thật sự là sự bùng nổ”.

Chia sẻ với thí sinh của mình, Karik cho biết khi GDucky chốt chủ đề này, anh thấy đó là một sự mạo hiểm.

"Tại vì câu trending 'Tiền nhiều để làm gì?', mọi người chỉ đơn thuần nói câu đó, còn Karik muốn GDucky đưa vào góc nhìn theo sự thú vị riêng của cậu ấy. Karik không muốn mọi người nghĩ đây chỉ là chàng trai rap nội tâm và về đội Karik chỉ có vậy. Hôm nay, GDucky đã thành công và khiến mọi người suy nghĩ khác”, anh nhấn mạnh.

Bảng C làm khó các giám khảo, huấn luyện viên khi đưa ra quyết định. Karik nói: “Đây là quyết định vô cùng khó, vượt ngoài hình dung của Karik, vì chưa bao giờ Karik nghĩ sẽ được ngồi ở một sân khấu để chứng kiến liên tục những tiết mục hay, nhiều màu sắc và rất chỉn chu như vậy”.

Cuối cùng, GDucky nhận được 4 phiếu và Lor được 2 phiếu. Như vậy, GDucky là thí sinh thứ hai tiến thẳng vào đêm chung kết Rap Việt sau Dế Choắt. Kết quả này được đánh giá là xứng đáng.