Hành động 'lạ' bị phát giác của 19 thanh niên trên đèo Đá Trắng

19 thanh niên cùng các phương tiện bị Phòng CSGT và Công an huyện Tân Lạc (Công an tỉnh Hoà Bình) tạm giữ để làm rõ hành vi phóng nhanh vượt ẩu trên đèo Đá Trắng, xã Phú Cường.

Nhiều phương tiện bị tạm giữ vào sáng 30/4. Ảnh: Q.H.

Trưa 30/4, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Hoà Bình xác nhận vào khoảng 10h30 cùng ngày, các lực lượng thuộc Phòng CSGT và Công an huyện Tân Lạc kiểm tra bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập tháo biển số, độ pô, phóng nhanh vượt ẩu, đánh võng trên đèo Đá Trắng.

"Hiện nay, cơ quan chức năng bắt giữ 19 đối tượng và nhiều phương tiện đưa về trụ sở Công an huyện Tân Lạc để phân loại, xử lý theo quy định", lãnh đạo Phòng CSGT thông tin.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hoà Bình, Phòng CSGT ban hành công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Các đơn vị tiếp tục tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, tăng cường kiểm tra các phương tiện xe khách đường dài, xe hợp đồng chở khách du lịch tham quan và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đón, trả khách, dừng đỗ sai quy định...

Trong tháng 4, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử phạt hành chính 1.651 trường hợp với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng ; tạm giữ 1.073 phương tiện các loại; tước 453 giấy phép lái xe.