Hành động khó hiểu của Mbappe với MU

Trên trang cá nhân, thông điệp của tiền đạo người Pháp sau thất bại 0-1 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 15/2 bất ngờ có liên quan tới Man Utd.

Thông điệp của Mbappe sau trận thua Bayern.

Rạng sáng 15/2 (giờ Hà Nội), PSG để thua Bayern 0-1 trên sân Parc des Princes. Sau trận, Mbappe đăng một bức ảnh kèm thông điệp: “Tout reste à faire…”. (Tạm dịch: Vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành - PV).

Tuy nhiên, thông điệp của chân sút người Pháp được dịch sang ngôn ngữ Anh theo ý nghĩa kỳ lạ: "All that remains to be done… Manchester United’s team is now on PSG". (Tạm dịch: Vẫn còn nhiều việc phải làm. Manchester United hiện thuộc về PSG - PV).

Bên dưới bài đăng của Mbappe, một cổ động viên thắc mắc: “Điều đó có nghĩa là Qatar đang tiến hành mua đội bóng và Mbappe cũng sẽ gia nhập CLB Anh quốc hay sao?".

“Anh bạn, đoạn dịch khiến tôi bối rối", "Mbappe đến Manchester United chăng?" hay "Hiệu ứng từ Qatar à?",... là những phản ứng khác của người hâm mộ.

Rashford cũng để lại bình luận bên dưới bài đăng.

Đáng chú ý, việc Marcus Rashford bình luận dưới bài đăng càng khiến giới mộ điệu thêm tò mò, trong bối cảnh giới chủ Qatar được đồn đoán là ứng cử viên hàng đầu mua lại "Quỷ đỏ".

Theo Bloomberg, Ủy ban Đầu tư Qatar (QIA) sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức mua lại MU trước cuối tuần này. Đây là đơn vị tách biệt với Quỹ Đầu tư Qatar (QSI), những người đang sở hữu PSG.

Giới chủ Qatar tin rằng nếu QIA thành công trong việc mua lại MU, họ sẽ không gặp rắc rối với UEFA về vấn đề "một ông chủ hai đội bóng".

Daily Mail đưa tin Elon Musk, chủ sở hữu tập đoàn Tesla, cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho "Quỷ đỏ" và không loại trừ khả năng tham gia cuộc đấu giá để sở hữu CLB. Ngoài ra, các nhà đầu tư từ Saudi Arabia, Mỹ, Trung Quốc và Singapore cũng muốn nhập cuộc.

