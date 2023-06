Hành động kém duyên của MC nổi tiếng khiến Ronaldo khó chịu ra mặt

Hành động kém duyên của nữ diễn viên kiêm MC nổi tiếng khiến cầu thủ Ronaldo lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt.

Tờ The Star đưa tin nữ diễn viên Singapore Wong Li Lin bị người hâm mộ chỉ trích vì có hành động kém duyên với Cristiano Ronaldo. Sự việc xảy ra trong chuyến thăm đến Singapore mới đây của cầu thủ nổi tiếng.

Trong một đoạn clip được ghi lại, có thể thấy nữ diễn viên liên tục khoác tay ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Nhiều người nhận thấy thái độ của Ronaldo không mấy vui vẻ trước hành động của Wong Li Lin. Nam cầu thủ tỏ ra khó chịu và cáu kỉnh ngay trước đám đông. Ngoài ra, Wong Li Lin còn bị tố cố tình chạm vào eo của Ronaldo khi hướng dẫn anh đi lên sân khấu.

Wong Li Lin bị chỉ trích khi liên tục khoác tay Ronaldo.

Đoạn video sau đó đã được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Phần đông khán giả cho rằng chính hành động khoác tay của Wong Li Lin khiến Ronaldo không hài lòng. “Tại sao một người nổi tiếng như Wong Li Lin lại có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy?”, “Cô ấy đang cố tỏ ra là mình thân thiết với Ronaldo ư? Nhìn chẳng khác gì quấy rối anh ấy cả”, “Nhìn thái độ chán ghét của Ronaldo kìa, tôi thực sự thất vọng về cách hành xử của Wong Li Lin đấy”… là những bình luận của người hâm mộ.

Thái độ khó chịu của Ronaldo gây chú ý.

Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra bất ngờ trước diện mạo hiện tại của Wong Li Lin. “Đấy là Wong Li Lin ư? Cô ấy khác trước nhiều quá, ban đầu tôi còn không nhận ra”, một khán giả nói.

Tuy nhiên, có không ít người lên tiếng bênh vực cho nữ diễn viên. “Ronaldo cau có chỉ vì trời quá nắng trong khi đám đông thì không ngừng chen lấn. Mọi người nên chỉ trích ban tổ chức vì để tình hình diễn ra lộn xộn chứ không phải là Wong Li Lin”.

Nhiều người cho rằng Ronaldo không hài lòng với hành động kém duyên của Wong Li Lin

Nữ diễn viên sau đó cũng đính chính mình không hề cố tình khoác tay Ronaldo: “Tôi chỉ muốn hướng anh ấy đứng vào đúng vị trí mà thôi”. Đồng thời, Wong Li Lin khẳng định không bận tâm đến bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Wong Li Lin từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng.

Wong Li Lin là nữ diễn viên, MC nổi tiếng tại Singapore. Cô xuất hiện lần đầu trên truyền hình vào năm 1994 và góp mặt vào nhiều bộ phim như Masters of the Sea, Rising Expectations, Triple Nine, Thử thách, Tái ngộ,… Ngoài tham gia làng giải trí, Wong Li Lin còn được biết đến như một doanh nhân. Cô đang là chủ của một công ty bất động sản và giám đốc điều hành công ty Mint Media Sports – đơn vị nắm quyền quản lý hình ảnh của Ronaldo.