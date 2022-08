Hành động gây tranh cãi trong lịch sử MTV VMAs

Sân khấu năm 2009 là nơi khởi nguồn cho mâu thuẫn của Kanye West và Taylor Swift. Cụ thể, khi Swift nhận giải Best Female Video cho MV You Belong With Me và mải mê cảm ơn người hâm mộ, cô đã bị đàn anh giật micro và tuyên bố: "Tôi rất vui cho cô. Tôi sẽ để cô kết thúc (những lời cảm ơn) nhưng Beyoncé mới là người có một trong những video đỉnh nhất mọi thời đại". Ảnh: USA Today.