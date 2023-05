Hành động gây sốc trên chuyến bay ở Mỹ

Trên chuyến bay từ thành phố Seattle đến quận Cam (Mỹ), Luka (đến từ bang Washington) sốc khi người ngồi cạnh thản nhiên gác chân lên bàn ăn.

“Tôi choáng váng trước hành động vô ý tứ này”, anh nói với Newsweek.

Sau đó, Luka chụp lại cảnh tượng trước mắt mình.

Luka cho biết anh không lên tiếng phàn nàn ngay cả khi đó là hành vi sai trái và thô thiển. Các tiếp viên cũng bỏ qua mà không có phản ứng gì.

“Tôi nghĩ việc này không đáng để giải quyết vào thời điểm đó”, anh nói.

Sau chuyến bay, Luka đăng bức ảnh trên mạng xã hội Reddit và nhận được 36.000 lượt thích cùng hơn 4.000 bình luận.

“Tôi có chút phẫn nộ nên quyết định làm như vậy”, anh lý giải.

Phần lớn dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi của hành khách.

“Thật thiếu lịch sự và không nghĩ tới cảm nhận của người khác”, một người bình luận.

Số khác sửng sốt và cho biết họ chưa bao giờ gặp tình cảnh tương tự.

“Có người dám làm điều này ư?”, “Thật đáng sợ, chuyện quái gì xảy ra với con người vậy?”,... là một số ý kiến nhận được sự đồng tình.

“Không ít người nói rằng họ từng đi máy bay nhiều năm và chưa bao giờ thấy điều như vậy. Một số chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng mình từng gặp phải”, Luka nói.

Anh không nghĩ câu chuyện mình chia sẻ lại gây chú ý đến vậy. Trước đó, anh chỉ kể với đồng nghiệp và được họ khuyến khích “bóc mẽ” hành vi bất lịch sự.

Ở chiều hướng khác, một số người cũng chỉ ra rằng chính Luka cũng gác chân lên ghế.

“Anh cũng tháo giày và cho chân lên trên ghế. Nhưng ít nhất, đó là ghế của anh và không có ai bên cạnh. Nhưng cả hai người cần phải đi giày vào”, một người viết.

Đáp lại điều này, Luka khẳng định hành động của mình gần như không gây ảnh hưởng đến ai.

“Đúng là tôi đã cởi giày, nhưng ít nhất tôi cố gắng giữ nguyên vị trí của mình. Tôi không bao giờ có ý định đặt đôi chân trần thô kệch lên nơi mọi người ăn”, anh nói.

Các cuộc tranh luận về những hành vi được và không được chấp nhận trên máy bay thường trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng. Những điều này bao gồm hành khách ngả ghế mà không nghĩ đến người khác hay ai được gác tay lên ghế.

Năm 2021, tiếp viên hàng không tên Tommy Cimato từng tiết lộ 5 điều hàng đầu hành khách nên chú ý trên máy bay, bao gồm tránh chạm tay trần vào nút xả nước của nhà vệ sinh, hạn chế uống nước trước khi bay, không nên mặc quần đùi, không ngủ gật hoặc tựa đầu vào cửa sổ, thông báo ngay cho tiếp viên nếu cần giúp đỡ, nhất là khi cảm thấy không khỏe.

Năm 2020, tiếp viên hàng không tên Kat Kamalani cũng gây sốt trên TikTok vì tiết lộ những bộ phận “bẩn nhất" của máy bay. Trong đó, cô khuyên hành khách tránh chạm vào túi ở hàng ghế sau và hướng dẫn an toàn, đồng thời nên khử trùng bàn ăn và bất kỳ bề mặt nào trên hàng ghế của họ.

