Hành động đẹp của thủ môn Morocco sau trận thắng Bồ Đào Nha

Với 3 pha cứu thua xuất sắc, Yassine Bounou (Bono) có thêm một lần được bầu làm cầu thủ hay nhất trận tại World Cup 2022. Tuy nhiên, thủ môn đang khoác áo Sevilla quyết định nhường vinh dự này lại cho Youssef En-Nesyri.

En-Nesyri là chủ nhân bàn thắng duy nhất giúp Morocco đánh bại Bồ Đào Nha để có lần đầu tiên góp mặt tại bán kết World Cup. Bounou cùng đồng đội còn đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển châu Phi đầu tiên vào top 4 đội mạnh nhất ở một kỳ World Cup.

Tại giải đấu trên đất Qatar, Bounou nổi lên là thủ môn có phong độ ấn tượng nhất. Anh đã giữ sạch lưới trước Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ở trận gặp Tây Ban Nha, Bounou còn cản được hai quả luân lưu, giúp Morocco đi tiếp.

Về phía Bồ Đào Nha, đại diện châu Âu kiểm soát bóng 74%, 12 lần dứt điểm cầu môn, 3 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không có bàn. Đại diện châu Phi cũng có cơ hội khi chủ động lùi sâu và chờ thời cơ phản công.

Vượt qua Bồ Đào Nha, Morocco tạo cột mốc lịch sử. Trong khi đó, HLV Fernando Santos nắm trong tay đội hình mạnh nhưng thất bại liên tiếp ở ba giải đấu lớn (World Cup 2018, EURO 2020 và World Cup 2022).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019