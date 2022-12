Hành động đẹp của Neymar sau trận thua Croatia

Tiền đạo sinh năm 1992 tạm gác nỗi buồn để đáp lại tình cảm từ con trai của tiền vệ tuyển Croatia, Ivan Perisic.

Rạng sáng 10/12 (giờ Hà Nội), Brazil chia tay World Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Croatia. Khi Neymar đang khóc, một cậu bé mặc áo đấu họa tiết caro trắng đỏ in số 4 tiến đến gần để an ủi nhưng bị một nhân viên an ninh chặn lại.

Neymar đáp lại tình cảm của con trai đối thủ.

Sau khi thấy cậu bé, Neymar đã chủ động yêu cầu nhân viên an ninh đứng sang một bên để đáp lại tình cảm từ CĐV nhí.

Cậu bé mặc áo số 4 này chính là Leo Perisic, con trai của tiền vệ Ivan Perisic bên phía Croatia. Neymar đang rất buồn nhưng vẫn tiến đến, ôm và cảm ơn Leo.

Trước đó, Luka Modric cũng chủ động đến để động viên đồng đội trẻ ở Real Madrid, Rodrygo. Sao trẻ sinh năm 2001 đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, góp phần khiến Brazil bị loại.

Hành trình tại World Cup 2022 của "Selecao" khép lại ở vòng tứ kết. Đại diện Nam Mỹ có bàn dẫn trước nhưng lại để Croatia gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút.

Ở tình huống Croatia phản công, có đến 7 cầu thủ áo vàng vẫn đang đứng trên phần sân đối phương. May mắn tiếp tục quay lưng với Brazil, khi cú sút của Petkovic chạm chân Marquinhos, đổi hướng và khiến Alisson Becker không kịp trở tay.

Brazil thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch World Cup. "Selecao" sẽ phải chờ thêm 4 năm để có cơ hội lên đỉnh thế giới kể từ lần gần nhất vào năm 2002.

Highlights Croatia 1-1 Brazil (pen: 4-2) Thủ môn Livakovic tỏa sáng giúp tuyển Croatia vượt qua Brazil ở loạt luân lưu và giành vé vào bán kết World Cup 2022.