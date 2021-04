Hãng vận hành tàu Ever Given không chấp nhận bồi thường

Evergreen Marine - công ty vận hành tàu container khổng lồ Ever Given - từ chối bồi thường thiệt hại vụ tàu mắc cạn tại kênh đào Suez và quy trách nhiệm cho chủ tàu Nhật Bản.

“Công ty chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì dù là nhỏ nhất", Nikkei dẫn lời ông Eric Hsieh, Chủ tịch Evergreen Marine (Đài Loan), tuyên bố. Ông Hsieh khẳng định Shoei Kisen - công ty sở hữu tàu Ever Given - phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do vụ tắc nghẽn gây ra. Evergreen Marine thuê còn tàu chở hàng khổng lồ từ công ty Nhật Bản.

Vụ tàu Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez trong gần một tuần gây ra những thiệt hại to lớn đối ngành vận tải biển và thương mại toàn cầu. Hôm 31/3, ông Osama Rabie, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (Ai Cập) cho biết cơ quan này có thể đòi bồi thường tới 1 tỷ USD .

"Tai nạn xảy ra trong quá trình vận chuyển. Theo hợp đồng, chủ tàu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường hợp này. Công ty chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với số hàng hóa trên tàu, và mọi chi phí sẽ được bảo hiểm thanh toán", ông Hsieh nói tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc.

Ông Eric Hsieh - Chủ tịch Evergreen Marine - tại cuộc họp báo ở Đài Bắc. Ảnh: Nikkei.

Tàu Ever Given mắc cạn từ ngày 23/3 và được giải cứu hôm 29/3. Ước tính, khoảng 370 tàu chở hàng mắc kẹt bên ngoài kênh đào Suez trong suốt 7 ngày vì sự cố này.

"Vụ tai nạn tại kênh đào Suez càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt container. Số lượng tàu từ kênh đào Suez đồng loạt tới châu Âu sẽ gia tăng đột ngột, dẫn đến tình trạng ùn tắc tại các cảng lớn. Các chuyến hàng đến châu Âu sẽ chậm 7-10 ngày, còn hàng hóa đến Mỹ chậm khoảng 10 ngày", ông Hsieh nói.

Chủ tịch Evergreen Marine cho rằng hoạt động vận tải biển quốc tế chỉ có thể trở lại bình thường kể từ tháng 7.

Trong khi đó, Chủ tịch Shoei Kisen Yukito Higaki cho biết công ty sẽ tuân thủ mọi quy định pháp luật về việc bồi thường thiệt hại. "Có rất nhiều luật, bao gồm cả luật quốc tế và tập quán ở địa phương", ông Higaki giải thích.

Evergreen Marine là đơn vị cốt lõi của Evergreen Group. Công ty Đài Loan có năng lực vận chuyển lớn thứ 7 trên thế giới và chiếm khoảng 5,4% thị phần trong ngành vận tải toàn cầu.