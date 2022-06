Hàng triệu lít xăng giả được tiêu thụ như thế nào?

Phương chỉ đạo các tài xế chở xăng, hóa chất từ nơi khác đổ vào các bồn và mua chất tạo màu để hướng dẫn nhân viên sản xuất xăng giả.

Vụ sản xuất xăng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu của Công ty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ triệt phá, khiến dư luận và người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Họ không hề biết bao lâu nay đã bỏ tiền để mua xăng giả.

Giám đốc công ty chỉ đạo sản xuất xăng giả

Ngày 22/6, các cơ quan tố tụng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất thủ tục khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoài Phương (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Võ Hoài Phương là người đã chỉ đạo đường dây làm giả xăng quy mô lớn.

Hai nhân viên khác gồm Trần Văn Hiếu (27 tuổi, thường trú TP Tân An, tỉnh Long An) và Nguyễn Phúc Hoàng (28 tuổi, thường trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh trên.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Hoài Phương.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của Bộ Công an về công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả, qua công tác nắm tình hình cùng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu) có dấu hiệu pha chế xăng giả để bán ra thị trường.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác lập chuyên án để tổ chức trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng dầu tại địa điểm này. Sau thời gian thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã thực hiện kế hoạch phá án.

Tối 18/6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang nhiều người đang có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn xuống hầm chứa xăng tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu.

Hóa chất và bột màu dùng để pha chế, sản xuất xăng giả.

Hôm đó, Võ Hoài Phương đã chỉ đạo Trần Văn Hiếu và Nguyễn Phúc Hoàng cùng tạm trú tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu bơm 10 tấn hóa chất từ trên xe bồn BKS 50H-134xx (từ một công ty chở về cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu) xuống bồn chứa tại cây xăng.

Tại hiện trường, một xe bồn khác đang chứa 20.000 lít xăng được bơm từ bồn xăng tại cửa hàng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, còn có một xe bồn khác cũng lấy 20.000 lít xăng từ bồn chứa của cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu chở đến giao 12.000 lít xăng cho một cây xăng trên địa bàn huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi xe bồn này chuẩn bị giao xăng cho cây xăng thì lực lượng chức năng kịp thời truy đuổi, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định số xăng mà các xe bồn đang chứa và chở đi tiêu thụ được nhóm người của Phương pha chế tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu từ ngày 15/6 đến nay.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng, khám nghiệm hiện trường.

Đêm 18/6 và ngày 19/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ phong tỏa, thực hiện lệnh khám xét cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu. Ngay trong đêm 18/6, Võ Hoài Phương bị bắt giữ khẩn cấp. Ngoài ra, 8 người khác gồm nhân viên cây xăng và các lái xe bồn được xác định có liên quan.

Khám xét tại cây xăng và nhà của Phương, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng, nhiều bao chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra RON và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường nhằm xác định chính xác số lượng xăng giả đang chứa tại các bồn của cây xăng này, lấy mẫu đưa đi giám định, xác minh số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian qua. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định số lượng xăng làm giả được các đối tượng mang đi tiêu thụ rất lớn, có thể lên tới hàng triệu lít.

Móc túi người tiêu dùng

Theo ghi nhận của phóng viên, cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu được xây tường cao hơn 2 m bao quanh, bên ngoài không ai nhìn thấy được phía trong (ngoại trừ khu vực phía trước bán xăng dầu). Người dân khu vực này phản ánh, vào khoảng 4 năm trước, tại đây từng có hiện tượng xăng nhiễm vào nguồn nước giếng của các hộ dân xung quanh.

Nhiều người dân còn cho biết cứ từ 2 đến 3 ngày là có nhiều xe bồn ở các nơi đến cây xăng này giao nhận hàng. Những lần các xe bồn đến là nhân viên cửa hàng thực hiện bơm hút xăng từ khuya đến gần sáng, mùi xăng phát tán gây khó chịu. Sau đó, các xe bồn rời cửa hàng này vào sáng sớm.

Theo người dân địa phương, đây là cây xăng lớn tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, lâu nay được rất đông người dân tin tưởng sử dụng. Chính vì thế, nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng trước việc cây xăng này bị phong tỏa, khám xét. Nhiều người đã nghĩ ngay đến việc xe cộ của họ bị ảnh hưởng do đã sử dụng xăng giả mua từ cây xăng này và mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi này.

Hệ thống đường ống dẫn xăng dầu trong cây xăng.

Làm việc với cơ quan điều tra, lúc đầu, những người liên quan khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với các tài liệu và chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, họ đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Võ Hoài Phương khai đã cho làm thêm hệ thống bồn chứa xăng gồm bồn để nổi và bồn chôn ngầm dưới đất cùng hệ thống máy bơm công suất lớn (hệ thống này không nằm trong thiết kế của cây xăng đã được cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy) để tích trữ, nhập, xuất xăng dầu.

Đồng thời, Phương chỉ đạo các lái xe của công ty thường xuyên chở xăng, hóa chất được đưa từ nơi khác về đổ vào các bồn được làm thêm. Phương cũng cho mua chất tạo màu đưa về cây xăng rồi hướng dẫn nhân viên cách sản xuất xăng giả.

Phương đã cho sản xuất xăng A95 giả bằng cách trộn hóa chất, bột màu, dung môi với một lượng xăng A95 thật. Số xăng A95 giả được chứa trong bồn để cho các xe bồn đến bơm hút lên các xe chở đi tiêu thụ với số lượng ước tính rất lớn. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát các đầu mối, cơ sở có liên quan để có biện pháp triệt để thu hồi số xăng giả đã bị chuyển đi tiêu thụ.

Hệ thống bồn chứa xăng cùng hệ thống máy bơm công suất lớn để tích trữ, nhập, xuất xăng dầu.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, Công an thị xã Phú Mỹ cũng đã điều tra làm rõ một vụ mua bán xăng dầu không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ xảy ra trên địa bàn. Từ nguồn tin báo của người dân, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước đã kiểm tra cơ cở dịch vụ rửa xe do bà Vũ Thị Mai (41 tuổi, ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhân viên của bà Mai đang bơm xăng từ các can nhựa loại 30 lít lên xe bồn mang BKS 72C-045xx.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong và phía sau cơ sở có nhiều bồn, thùng phuy, can nhựa chứa dầu, nhớt, xăng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Mai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số xăng, dầu, nhớt lưu trữ tại cơ sở...

Ngày 8/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai 115 triệu đồng vì thực hiện hành vi kinh doanh xăng dầu không có giấy phép kinh doanh theo quy định; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài phạt tiền, số tang vật gồm: 2.400 lít xăng RON 92 (không đạt tiêu chuẩn), 360 lít dầu hỏa KO; 3.600 lít xăng RON 92 và 900 lít dầu nhớt cũng bị tịch thu xử lý theo quy định.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng, việc buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả lại càng gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi và táo tợn. Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, trong đó có xăng dầu, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác như tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện các vi phạm, tội phạm phát sinh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và các loại hàng hóa khác cùng những vấn đề phức tạp nổi lên để chuẩn bị các điều kiện về lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, chủ động sẵn sàng tấn công, trấn áp tội phạm.