TikTok phải gỡ 113 triệu video rác, độc hại

Cùng với lượng người dùng ngày một tăng, các video độc hại và tài khoản giả cũng xuất hiện tràn lan trên TikTok, buộc mạng xã hội phải mạnh tay xử lý.

TikTok xóa hàng loạt video vi phạm. Ảnh: The Verge.

Báo cáo minh bạch quý II/2022 mà TikTok vừa công bố cho thấy nền tảng này đã xóa 113 triệu video chủ yếu là do vi phạm chính sách chỉ trong vòng 3 tháng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là con số 113 triệu chỉ chiếm 1% tổng số video được đăng tải trên TikTok trong quý II. Theo The Verge, mặc dù số lượng video bị gỡ do vi phạm chính sách tăng 11% so với quý trước nhưng chỉ là “muối bỏ bể” nếu so với lượng nội dung được đăng tải trên nền tảng này.

Chỉ như "muối bỏ bể"

Cụ thể, 44% video bị xóa vì vi phạm chính sách liên quan đến an toàn dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, một nguyên nhân phổ biến khác là những hành vi phạm pháp, buôn lậu hàng cấm hay nội dung đồi trụy và khiêu dâm, theo báo cáo của TikTok.

113 triệu video trên TikTok đã bị gỡ bỏ vì vi phạm quy tắc cộng đồng. Ảnh: TikTok.

Cũng trong quý II, 48 triệu video đã bị hệ thống tự động của TikTok gỡ bỏ, tăng cao so với các quý trước. Nhưng đa số nội dung bị gỡ là vì người dùng báo cáo lên nền tảng, chiếm 96%. TikTok cho biết hãng đã kết hợp các công cụ tự động và đánh giá của người dùng để nhận diện những nội dung vi phạm quy định.

Có thể thấy, số lượng video TikTok bị gỡ bỏ ngày càng tăng. Điều này cho thấy mạng xã hội này có xu hướng bị lợi dụng cho những mục đích sai lệch, The Verge nhận định.

Tuy nhiên, về phía TikTok, hãng công nghệ cũng đã nỗ lực chủ động xóa sạch những nội dung tiêu cực từ sớm, ngăn người dùng tiếp cận. Cụ thể, theo báo cáo, các video được TikTok chủ động xóa đạt 89,1%, tăng 5,5% so với quý trước. Lượng nội dung không có lượt xem bị gỡ cũng tăng từ 60,8% lên 74,7% trong quý II.

“Tận dụng công nghệ máy học đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nhận diện những thông tin sai trái, độc hại”, báo cáo viết. Công ty mạng xã hội cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát triển hệ thống của mình để đối phó với nạn tin giả ngày càng hoành hành, đặc biệt là trong những sự kiện quan trọng như bầu cử hay chiến sự.

Vấn đề lớn của TikTok

Bên cạnh đó, tính an toàn dành cho trẻ em cũng là một trong những vấn đề người dùng quan ngại nhất trên TikTok. Nhiều người cho rằng mạng xã hội video đang lan truyền những nội dung khiếm nhã nhằm lôi kéo người dùng liên tục sử dụng trang “For You”.

Mặc dù TikTok đã nỗ lực gỡ bỏ lượng lớn video tương tự, người dùng vẫn tiếp tục lan truyền và tiếp cận với những nội dung nhạy cảm. Điều này cho thấy thuật toán của TikTok cũng đang tạo điều kiện cho những video này ngày một phổ biến.

Càng nhiều người sử dụng, TikTok càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài ra, không chỉ xóa 113 triệu video, TikTok còn mạnh tay gỡ bỏ gần 60 triệu tài khoản trên nền tảng. Trong đó, 33 triệu tài khoản là giả mạo, tăng 62% so với quý trước.

Nguyên nhân của hiện tượng này là lượng người dùng TikTok đang có xu hướng tăng nhanh. Vì ngày càng nhiều người đăng ký mới, các tài khoản giả cũng theo đó mọc lên nhan nhản chỉ để “like ảo”, “view ảo” hoặc cho những hành vi bất chính khác.

Trước đó, TikTok cũng vướng phải rất nhiều chỉ trích khi bị tố cáo vì chia sẻ dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ cho trụ sở Trung Quốc hồi tháng 7.

Vào thời điểm đó, 9 nghị sĩ đã yêu cầu điều tra TikTok về quyền riêng tư của người dùng trên nền tảng. Thành viên Ủy ban Truyền thông Liên bang (Mỹ) còn kêu gọi Google và Apple xóa TikTok khỏi kho ứng dụng. Ví nền tảng này là “sói đội lốt cừu”, họ cho rằng đây là mối họa cho an ninh quốc gia khi thu thập quá nhiều dữ liệu người dùng nước này gửi về Trung Quốc.

Không những thế, 5 thành viên trong Quốc hội còn đề xuất dự luật cấm nhân viên TikTok Trung Quốc truy cập vào thông tin người dùng Mỹ, đồng thời cấm tải TikTok trên các thiết bị dùng trong văn phòng chính phủ.

“Chính quyền Trung Quốc sử dụng dữ liệu người dùng TikTok Mỹ cho những mục đích bất chính. Vì thế, hành động cấm nền tảng này sẽ khiến người Mỹ trở nên cẩn trọng hơn khi sử dụng”, Dusty Johnson, người ủng hộ dự luật, cho biết.