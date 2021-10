Hàng trăm người dân Bình Dương tụ tập buôn bán ở 'chợ tự phát'

Dù là địa bàn vùng xanh, tuy nhiên Vĩnh Phú và nhiều phường của TP Thuận An vẫn ghi nhận nhiều ca mắc trong ngày. Cụ thể ngày 30/9, TP Thuận An ghi nhận 670 ca mắc Covid-19, nhiều nhất so các địa bàn khác của Bình Dương. Phần lớn các F0 đều trong các khu vực cách ly, phong tỏa, các cơ sở y tế.