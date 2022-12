Hàng trăm người cùng livestream tự học ở Trung Quốc

22h, khi Athena Chan đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cố gắng hoàn thành bài viết cho Sixth Tone, có 29 người khác cũng miệt mài làm việc trên góc màn hình livestream. Cô và họ được kết nối với nhau qua ứng dụng "Cuộc họp Tencent".

Chan quan sát một cô gái có biệt danh Cheng, thấy cô đang chép những từ khóa trong một quyển sách dày vào iPad để chuẩn bị cho kỳ thi. Cheng tập trung trong im lặng.

Hình ảnh đó gợi nhớ tới "Lofi Girl", cô gái ngồi học bài nổi tiếng đã thành hiện tượng mạng toàn cầu. Lofi Girl, cả kênh và nhân vật, được cho mang lại cảm hứng học tập, làm việc cho hàng triệu người.

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau và sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng trong thời điểm này, chúng tôi có hai điểm chung: Cả hai đều cần hoàn thành một việc gì đó và đều làm việc tốt hơn khi kết nối với nhau", Chan bày tỏ.

Những nhóm như nơi Chan đang tham gia được gọi là "online self-study rooms" (phòng tự học trực tuyến). Trên đó, mỗi người bật camera để livestream trong lúc tự học và kết nối với mọi người. Những phòng tự học trực tuyến diễn ra trong khi mọi người âm thầm hoàn thành phần việc cá nhân của họ.

Xu hướng này đã phổ biến khắp mạng xã hội toàn cầu, được chấp nhận và thậm chí được đánh giá cao. Trách nhiệm đến từ việc lặng lẽ học tập cùng các bạn chung "lớp" khiến mọi người có xu hướng tập trung hơn bất kỳ điều gì khác.

Buổi livestream của một phòng tự học tiêu chuẩn gồm khoảng 30 cửa sổ thu nhỏ được xếp kín màn hình thiết bị, với dòng tiêu đề thu hút như "đừng lướt mạng nữa, tới đây học đi".

Bên trái khung hình có đồng hồ đếm ngược thời gian sắp tới của một số kỳ thi. Trong mỗi ô nhỏ, từng người quay lại hình ảnh mình đang tự học và làm việc trong thời gian thực.

Một số người để lộ khuôn mặt của họ, một số người hướng camera về phía quyển sách hoặc màn hình làm việc. Những người nghỉ giải lao quay hình mẩu giấy ghi lý do vắng mặt: "Đang đi ăn trưa, 30 phút nữa tôi sẽ quay lại".

Khi tìm cách tham gia nhóm, Chan thấy một bình luận chuyển cô đến một tài khoản WeChat chính thức, nơi cô trả 6 nhân dân tệ cho một mã QR để điều hướng cô gia nhập nhóm nghiên cứu. Tại đây, cô được đưa đường link và mật khẩu để vào "Phòng họp Tencent" (tương tự Zoom).

Cuối cùng, Chan đã vào nhóm của những sinh viên đang học trực tuyến.

"Thứ rõ ràng tôi nhận được với 6 nhân dân tệ chính là áp lực ngang hàng. Ngay khi tham gia, tôi cảm giác thôi thúc phải tuân thủ nhịp độ, để không biến mình thành kẻ duy nhất đang livestream một cách ngớ ngẩn", Chan nói.

Chan không biết mình đang chung phòng với ai hoặc họ ở đâu, chỉ biết rằng tất cả đều bị ràng buộc bởi một mục đích chung.

Nhóm WeChat, với hơn 100 thành viên tích cực, cũng chứa các bảng tính nơi người dùng có thể chia sẻ thông tin liên hệ của họ và tìm bạn học.

Trong số 167 người đã điền vào biểu mẫu, Chan thấy khoảng 1/3 là sinh viên tốt nghiệp đại học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học, 1/3 là sinh viên đại học chuẩn bị cho kỳ thi khác nhau hoặc chỉ làm bài tập của họ, phần còn lại là học sinh chuẩn bị thi đại học.

Ngoài ra còn có 10 học sinh cấp 2 và 5 người khác cho biết đang chuẩn bị thi tuyển công chức.

Đại dịch đã làm gián đoạn việc dạy học, làm việc trực tiếp khắp Trung Quốc. Nhân viên văn phòng cũng phải điều chỉnh thói quen khi làm việc tại nhà trong điều kiện phong tỏa.

Có ít ký túc xá hay căn hộ đơn có diện tích rộng rãi và yên tĩnh, vì vậy để tìm một nơi phù hợp để học và làm việc trong thời gian phong tỏa là không dễ dàng. Thật khó để tập trung khi không được ngồi cùng bạn trong lớp hay nhìn đồng nghiệp làm việc tại văn phòng.

Đó là cách mà các phòng tự học trực tuyến ra đời. Đây không phải hiện tượng chỉ có ở Trung Quốc - người trẻ ở nhiều quốc gia đã biết đến các kênh mà một người phát trực tiếp cảnh họ học hay làm việc nhiều tiếng đồng hồ.

Bilibili, nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc có phần nội dung "nghiên cứu", với các tài khoản livestream phòng tự học phổ biến nhất có tới 150.000 người đăng ký.

Không khó để bắt gặp dạng phòng học này trên Xiaohongshu, mạng xã hội tương tự Instagram ở Trung Quốc.

Trên màn hình với phông nền tiêu chuẩn, một cô gái đang chăm chỉ tự ôn thi luật.

Bên dưới, phần mô tả đưa ra một số thông tin chi tiết về cuộc sống của cô ấy, hoặc ít nhất là nó nói về "nhân cách online" của cô: "Tôi là một bà mẹ đang đi làm với một đứa con, học ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho Kỳ thi Chuyên gia Pháp lý - ngày thứ 103".

Những video này là một cách để giữ cho mọi người trung thực, mỗi clip như một bằng chứng về quá trình nỗ lực học tập của họ.

Được xây dựng dưới dạng phát trực tiếp, chúng cho phép bạn bước vào cùng thời gian và không gian ảo với các sinh viên hoặc nhân viên văn phòng. Hơn hết, chúng chiếm toàn bộ màn hình điện thoại của bạn, khiến bạn tập trung vì không thể thu nhỏ cửa sổ để kiểm tra tin nhắn mà không bị mất luồng phát sóng.

Trong nhóm tự học có Cheng, tên thật Xu Xiaoqian, một sinh viên mới tốt nghiệp ở thành phố Ôn Châu. Cô mới nghỉ việc và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học sắp tới.

Cheng bắt đầu sử dụng dịch vụ phòng tự học trực tuyến từ tháng 10. Cô đánh giá cao khía cạnh cộng đồng của nhóm: "Việc học của tôi không chỉ có giá trị với bản thân mà còn với những người ở phía bên kia màn hình".

Ngoài nhóm lớn hơn, Cheng tham gia một nhóm nghiên cứu nhỏ hơn, trong đó có ít nhất 30 trong số 36 thành viên là phụ nữ, một tỷ lệ mà cô cho là thể hiện tầm quan trọng của phụ nữ đối với môi trường học tập của họ.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.