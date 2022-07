Hàng trăm người chết ở châu Âu vì sóng nhiệt tồi tệ chưa từng có

Tại Tây Ban Nha, ít nhất 360 người đã tử vong trong đợt sóng nhiệt hiện nay khi nhiệt độ trung bình cả nước vượt 40 độ C, tờ La Vanguardia đưa tin hôm 16/7. Chỉ trong ngày 15/7 khi nhiệt độ một số nơi vượt 45 độ C, 123 người đã thiệt mạng do sốc nhiệt. Tây Ban Nha cũng đang đối mặt 33 đám cháy rừng khắp cả nước, trong đó 14 đám cháy vượt tầm kiểm soát. Ảnh: Reuters.