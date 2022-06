Hàng trăm người bị lừa vì mê nhạc của nhóm ca sĩ Hàn Quốc

Chỉ vì đam mê những sản phẩm âm nhạc, quà lưu niệm có liên quan tới nhóm nữ ca sĩ người Hàn Quốc, hàng trăm người đã bị đối tượng tại Lâm Đồng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 28/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (SN 2003, ngụ xã Ninh Loan, huyện Đức trọng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được phản ánh của một số người về việc bị chủ tài khoản Facebook có tên “Trung Kiên” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có hàng trăm khách hàng đã đặt mua các sản phẩm âm nhạc, quà lưu niệm của nhóm nữ ca sỹ Hàn Quốc BlackPink thông qua tài khoản Facebook “Trung Kiên”.

Nguyễn Trung Kiên đã bị công an khởi tố, bắt giam.

Theo trình bày của các bị hại, khi 2 bên thống nhất được giá cả các sản phẩm, chủ tài khoản Facebook “Trung Kiên” đề nghị người mua chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Nhận được tiền, chủ tài khoản Facebook “Trung Kiên” lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên Nguyễn Trung Kiên, ngụ xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Trung Kiên thừa nhận với thủ đoạn trên, tới ngày bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.