Hàng trăm nghìn du khách đổ về Mỹ để du lịch và tiêm vaccine

Hàng trăm nghìn du khách đã đến Mỹ thông qua các gói du lịch vaccine. Ngoài tiêm chủng, họ còn dành thời gian thăm những địa điểm nổi tiếng và mua sắm.

Theo Wall Street Journal, ngay cả trước khi thành phố New York công bố kế hoạch cung cấp vaccine miễn phí cho du khách, hàng nghìn du khách Mexico và các quốc gia khác đã bay đến bang Texas và Florida để được tiêm chủng.

"Hãy tận hưởng Dallas (bang Texas), bao gồm vaccine Covid-19", một công ty du lịch Mexico quảng cáo. Trong khi đó, các công ty du lịch Thái Lan cũng cung cấp "gói du lịch vaccine" đến California.

Hầu hết gói du lịch đều từ Mexico đến bang Texas. Các hãng hàng không Mexico đã thêm đường bay tới Texas và tăng tần suất. Nhiều du khách đặt chuyến bay đến Houston, Dallas và San Antonio trước vài tuần. Giá vé cũng đang leo dốc.

Quảng cáo gói du lịch vaccine của một công ty du lịch Mexico. Ảnh: Wall Street Journal.

Giống nhiều bạn bè của mình, cô Cindy Mijares - một nhà thiết kế trang sức 31 tuổi, sống tại Monterrey (Mexico) - đã đặt lịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại một hiệu thuốc ở Texas.

Nhiều người ngần ngại đi đến quốc gia khác để tiêm vaccine. Tuy nhiên, cô Mijares cho biết bản thân chỉ muốn cuộc sống trở lại bình thường. "Tôi rất hào hứng và vui vẻ. Tôi muốn đi du lịch", cô khẳng định.

Theo dữ liệu của Our World in Data, Mexico đã hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho 6% dân số, so với 31% của Mỹ. Mexico tập trung vào những cư dân trên 60 tuổi. Còn Mỹ đang tiêm cho những người từ 16 tuổi trở lên.

Hồi tháng 4, khoảng 207.000 hành khách bay từ sân bay quốc tế của Mexico đến Mỹ, so với 177.000 người trong tháng 3 và 95.000 du khách vào tháng 2. Các điểm đến hàng đầu là Houston và Dallas (lần lượt 41.000 và 26.000 hành khách), tiếp theo là Los Angeles, Miami và San Antonio.

Hàng trăm nghìn du khách đã bay từ Mexico đến Mỹ để được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Wall Street Journal.

Cô Patricia Ridruejo, 38 tuổi, chuẩn bị bay từ Mexico đến Dallas cùng chị gái để tiêm mũi thứ hai. "Chúng tôi muốn chấm dứt cơn ác mộng một lần và mãi mãi. Nếu có tiền, tại sao chúng ta không làm điều đó", cô Ridruejo chia sẻ.

Không giống nhiều bang của Mỹ, Texas không yêu cầu cư trú đối với người tiêm vaccine ngừa Covid-19. Một số bang của Mỹ cũng cung cấp các ưu đãi vaccine. Bang New Jersey mới công bố chương trình tặng một đồ uống miễn phí tại nhà máy bia cho những ai tham gia tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Thành phố New York cũng bắt đầu quảng bá là "một điểm đến du lịch cho những ai muốn tiêm vaccine". Hồi tháng 4, các quan chức Florida đã thông báo hủy bỏ yêu cầu cư trú đối với người tiêm vaccine Covid-19.

Ở bang Alaska, Thống đốc Mike Dunleavy tuyên bố du khách có thể nhận vaccine miễn phí tại các sân bay của bang kể từ ngày 1/6. Động thái nhằm đẩy mạnh du lịch ở Alaska.

Các công ty du lịch của Mexico cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Ông Eduardo Paniagua - người đứng đầu hiệp hội du lịch Mexico - cho biết chỉ trong tháng 3 và tháng 4, 170.000 khách hàng đã mua gói du lịch Mỹ.

Trên tờ El Economista, ông Eduardo Huerta, biên tập viên 56 tuổi, đã kể về chuyến đi đến Mỹ để tiêm vaccine. Bạn của ông đã qua đời vì Covid-19. Đồng nghiệp của ông Huerta mất cha mẹ bởi căn bệnh.

Nhiều người mà ông quen đang đến Mỹ để tiêm vaccine. Khách sạn của ông Huerta ở Mỹ cũng có rất nhiều người Mexico khác. "Tôi không hề xấu hổ. Quá trình tiêm chủng của đất nước chúng tôi diễn ra rất chậm và được quản lý không hiệu quả. Và chúng tôi không muốn chết", ông Huerta chia sẻ.

Chính phủ Mexico đã chỉ ra những khó khăn trong việc tiếp cận vaccine và chỉ trích một số quốc gia phát triển tích lũy vaccine với giá rẻ. Các gói du lịch vaccine tác động tích cực đến nền kinh tế địa phương. Những người muốn tiêm vaccine đã mua vé máy bay, thuê khách sạn và dành thời gian mua sắm, ăn uống.

Theo ông Steve Ahlenius, Chủ tịch Phòng thương mại McAllen (bang Texas), trước đại dịch, du khách Mexico đến McAllen thường chiếm 1 tỷ USD trên 3,5 tỷ USD tổng doanh thu bán lẻ trung bình hàng năm của thành phố.

Những du khách đến Mỹ để tiêm vaccine đã mua vé máy bay, thuê khách sạn và dành thời gian mua sắm, ăn uống. Ảnh: Wall Street Journal.

Người dân địa phương có thu nhập thấp nhất nước Mỹ. Nhưng khu vực là điểm đến hàng đầu của giới nhà giàu Mexico.

Ông Carlos Melguizo, một thương nhân ở Carats (McAllen), cho biết các khách hàng Mexico đang quay trở lại. Hồi tháng 4, cửa hàng của ông ghi nhận mức doanh số cao nhất trong vòng 25 năm. "Mỹ đang giúp Mexico tiêm chủng và điều đó giúp ích cho chúng tôi", ông Melguizo bình luận.

Một nhóm du khách khác là các bác sĩ tư nhân tại Mexico. Họ không được đưa vào danh sách tiêm chủng dành cho nhân viên y tế làm việc ở những bệnh viện công. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, chỉ khoảng 25% bác sĩ tư nhân ở Mexico đã được tiêm chủng. Những người còn lại bay đến Mỹ để tiêm nếu đủ tiền.

Một số người nước ngoài khác cũng nhận vaccine từ Mỹ thông qua các kênh chính thức. Ông Mike Murphy, 53 tuổi, đến từ Winnipeg (bang Manitoba, Canada), là một trong số hàng trăm tài xế xe tải tham gia chương trình tiêm chủng miễn phí xuyên biên giới của bang North Dakota (Mỹ) hồi tháng 4.

Bang North Dakota đang cung cấp các mũi tiêm cho 6.000 tài xế xe tải Canada.

Tại Thái Lan, một đại lý du lịch tiết lộ khoảng 200 du khách đã đặt tour du lịch vaccine đến Mỹ ngay trong ngày đầu tiên mở bán. Các du khách phải trả khoảng 2.400 USD , không bao gồm vé máy bay, để ở California 10 ngày. Một nhóm đi gồm 8-10 người.

Một tour du lịch vaccine bao gồm một mũi tiêm vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson, chuyến thăm các địa danh của San Francisco và Los Angeles, đến bãi biển và vài ngày mua sắm.

Khi được hỏi về các chuyến du lịch vaccine từ Thái Lan đến Mỹ, ông Opas Karnkawinpong - Tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan - đã phủ nhận. "Làm sao họ có thể tiêm phòng miễn phí cho công dân nước khác, khi họ không thể tiêm cho mọi công dân Mỹ", ông đặt câu hỏi.