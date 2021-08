Hàng trăm cư dân chung cư ở TP Thủ Đức tham gia hiến máu

UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) tổ chức chương trình hiến máu tại chỗ ở chung cư Masteri Thảo Điền và Tropic Garden.

Ngày 6/8, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM đã phối hợp cùng UBND phường Thảo Điền tổ chức cho cư dân hiến máu.

Trước đó, khi hay tin các bệnh viện trên toàn thành phố đang cần được chi viện máu, cư dân tại hai chung cư Masteri Thảo Điền và Tropic Garden đã cùng nhau kêu gọi, đăng ký và đề xuất với UBND phường cho phép tổ chức hiến máu.

Rất nhiều cư dân tại Masteri Thảo Điền hưởng ứng chương trình hiến máu. Ảnh: NVCC.

Trả lời phỏng vấn Zing, chị Lê Ngọc Trân (cư dân Thảo Điền Masteri) chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi tham gia hiến máu, vì tôi vốn rất sợ. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, đọc được thông tin hiện các bệnh viện đang rất cần máu để cứu người nên tôi muốn góp sức nhỏ của mình bằng việc kêu gọi hiến máu và tham gia cùng cư dân. Sau khi hiến máu xong thì thấy cũng không đáng sợ lắm".

Chị Ngọc cho biết số lượng cư dân Masteri Thảo Điền đến hiến máu khá nhiều, có cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài.

Song vì phải đảm bảo yêu cầu có kết quả test âm tính Covid-19 và không tiêm ngừa trong vòng 14 ngày nên một số người chưa đảm bảo điều kiện được dời lại và đăng ký vào những lần sau.

Việc tổ chức bị hạn chế do dịch bệnh, nhiều chung cư như Vinhomes Central Park, Masteri An Phú, Vinhomes Golden River, The Sun Avenue đã tìm cách hướng dẫn cư dân trực tiếp đến hiến máu tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy...

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, hàng trăm chương trình và tua hiến máu lưu động bị hủy bỏ khiến lượng máu dự trữ tại TP.HCM trở nên khan hiếm. Thành phố cùng các bệnh viện tuyến đầu đã phát động, kêu gọi người dân hỗ trợ hiến máu cứu người, bổ sung lượng máu dự trữ cho các ngân hàng máu.

