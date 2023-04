Hàng trăm cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng ở Bình Dương

Tháo dỡ loạt điểm du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An

Hàng chục điểm kinh doanh du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An đã bị yêu cầu tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm về sử dụng đất lòng hồ Trị An, đất rừng giao khoán.