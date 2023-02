Hàng trăm biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị hơn 7.000 tỷ

Tổng diện tích dự án là 197,3 ha, bao gồm các loại hình sản phẩm như biệt thự, shophouse, chung cư, văn phòng… Dự án được chia làm 4 phân khu: Khu đô thị Dương Nội 1, 2, 3, 4 (phân khu A, B, C, D). Trong đó, khu biệt thự gồm có khu biệt thự An Khang, An Phú và An Vượng.