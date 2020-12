Hàng trăm bạn trẻ dự khai trương Thế Giới Skinfood

Sáng 26/12, Thế Giới Skinfood chính thức khai trương cửa hàng thứ 2 và cũng là cửa hàng trải nghiệm đầu tiên đi vào hoạt động.

Thế Giới Skinfood quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp đến từ xứ sở kim chi như Laneige, Some By Mi, Missha, BNBG, Tia’m, The Saem… và nhiều nhãn hàng Âu Mỹ như Laroche Posay, Vichy, Bioderma, L’Oréal, Maybelline, Anessa, Vaseline, Curel, Paula’s Choice, Avène…

Bên cạnh đó, Thế Giới Skinfood còn là đại lý được ủy quyền trực tiếp từ các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc như Merzy, Romand, Lilybyred, G9Skin, Dearmay, I’m Meme, Benton…

Không gian mua sắm tiện lợi tại Thế Giới Skinfood.

Với lối thiết kế đơn giản, tinh tế cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, cửa hàng đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự tuần lễ khai trương. Các chương trình khuyến mãi có mức ưu đãi đến 79%. 28 bạn check-in sớm trong 2 ngày 26 và 27/12 nhận quà tặng đến 3,65 triệu đồng, 500 bạn tiếp theo nhận quà tặng trị giá đến 635.000 đồng.

99% sản phẩm giảm giá còn 3.000 đồng, 5.000 đồng và 6.000 đồng trong khung giờ vàng 9h-13h, 13h-17h, 17h-22h cùng hàng nghìn quà tặng khác trị giá 500 triệu đồng diễn ra trong 3 ngày 26-28/12.

Bên cạnh đó, quà tặng giới hạn từ các nhãn hàng tên tuổi cũng là một trong những yếu tố cộng hưởng thu hút hàng trăm người xếp hàng nhiều giờ để tham gia mua sắm.

Cửa hàng tấp nập khách trong ngày khai trương.

Trong 3 ngày 26-28/12, Thế Giới Skinfood tổ chức hoạt động soi da miễn phí đến từ các chuyên gia. Khách hàng còn được tham gia trải nghiệm make-up do các make-up artist chuyên nghiệp thực hiện và giao lưu cùng người nổi tiếng trong giới làm đẹp.

Giới trẻ thoải mái mua sắm với mức giá ưu đãi tại Thế Giới Skinfood.

Với mong muốn đem đến cho khách hàng không gian mua sắm mỹ phẩm tiện lợi cùng dịch vụ chất lượng, flagship store đầu tiên của Thế Giới Skinfood toạ lạc tại mặt tiền đường Lê Văn Sỹ, giữa lòng trung tâm TP.HCM với diện tích 500 m2 cùng 2 tầng riêng biệt. Tầng 1 trưng bày các sản phẩm skincare, bodycare, dược mỹ phẩm... Tầng 2 cung cấp đồ make-up như son, mascara, eyeliner, eyebrow, trang điểm nền, phụ kiện.

Flagship store toạ lạc tại mặt tiền đường Lê Văn Sỹ.

Các hoạt động ưu đãi tiếp tục diễn ra trong 3 ngày 26-28/12, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng tại flagship store Thế Giới Skinfood.

