Hàng thủ thảm họa khiến Roma văng khỏi nhóm dự Champions League

Trong ngày HLV Jose Mourinho bị treo quyền chỉ đạo, các học trò của ông có màn thể hiện tệ hại dù có sự cổ vũ của CĐV nhà.

Trong hiệp một, Roma nhận đến 3 bàn thua, đều bởi lỗi của hàng phòng ngự. Phút 13 và 18, cầu thủ chạy cánh Armand Lauriente hoàn tất cú đúp theo cách không thể dễ dàng hơn. Anh thoải mái dứt điểm ở vị trí không bị ai kèm, sau những tình huống phòng ngự hời hợt của các hậu vệ áo bã trầu.

Roma bất ngờ có bàn gỡ sau pha volley từ góc hẹp của Nicola Zalewski ở phút 26. Tuy nhiên, nỗ lực của số 59 trở thành vô nghĩa trước sự ngớ ngẩn của Marash Kumbulla.

Phút bù giờ hiệp một, Kumbulla đánh nguội với Domenico Berardi trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho Sassuolo hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của chủ nhà. Từ cự ly 11 m, Berardi không mắc sai lầm để tái lập cách biệt 2 bàn cho đội khách.

Sang đến đầu hiệp hai, Paulo Dybala thắp lại hy vọng cho Roma với một siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vùng cấm. Tuy nhiên, một mình cựu sao Juventus là không đủ để gồng gánh tập thể Roma với quá nhiều sự bất ổn.

Tammy Abraham ra sân ở vị trí trung phong nhưng anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào ngoài một cú sút chệch khung thành. Đối tác của cựu cầu thủ Chelsea, Stefan El Shaarawy cũng chơi nhạt nhòa.

Roma tấn công bế tắc, để rồi thủng lưới sau một pha phản công nhanh của Sassuolo ở phút 75. Lauriente chọc khe để Andrea Pinamonti thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 4-2.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Roma có bàn rút ngắn tỷ số còn 3-4 của Georginio Wijnaldum.

Trận thua trên sân nhà khiến Roma tụt xuống thứ 5. Họ có cùng 47 điểm với Milan nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Roma trên sân nhà trước Sassuolo trong lịch sử.

