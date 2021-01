Hãng The North Face bị tố dùng logo không xin phép

Nghệ sĩ Futura đã nộp đơn kiện thương hiệu thời trang vì sử dụng logo trong quảng cáo giống với thiết kế của ông.

Theo The Fashion Law, nghệ sĩ đường phố Leonard McGurr (hay còn được biết với tên Futura) gần đây kiện The North Face do sao chép thiết kế hình nguyên tử đặc trưng ông sử dụng trong tác phẩm có tên "Futurelight".

Dòng sản phẩn đang gây tranh cãi là áo chống thấm nước dành cho các hoạt động ngoài trời, được thương hiệu cho ra mắt vào năm 2019.

Theo đơn kiện, nghệ sĩ graffiti tố việc nhãn hàng sử dụng tên và biểu tượng gần như giống hệt với hình vẽ của mình nhằm mục đích thu lợi.

Logo Futurelight của The North Face và thiết kế của Futura trên bộ trò chơi ghép hình. Ảnh: Page Six.

Trong đơn còn ghi: "Dù thương hiệu đã có lần hợp tác sản xuất quần áo với Futura, họ không cố gắng xin phép hoặc thậm chí thông báo cho nghệ sĩ trước khi sử dụng rộng rãi logo trong chiến dịch quảng cáo trị giá 20 triệu USD ".

Nam nghệ sĩ yêu cầu bồi thường thiệt hại, muốn thương hiệu Mỹ ngay lập tức thu hồi, xóa tất cả sản phẩm vi phạm khỏi thị trường.

"Tôi chưa bao giờ kiện trước đây. Tôi không muốn làm điều này nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn mọi người vì sự hỗ trợ. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đấu tranh vì cộng đồng nghệ sĩ, bởi họ đã sát cánh bên tôi trong suốt cuộc đời", Leonard McGurr chia sẻ.

Bên cạnh đó, luật sư cố vấn của nghệ sĩ graffiti còn viết trong đơn rằng việc đăng ký nhãn hiệu của The North Face sẽ tiếp tục gây tổn thương cho Futura. Người hâm mộ sẽ nhầm lẫn hàng hóa của thương hiệu được thiết kế khi cộng tác với ông.

Hình ảnh quảng cáo của thương hiệu thời trang. Ảnh: The North Face.

Ngoài thương hiệu Mỹ, Futura từng có cơ hội làm việc với các nhãn hàng như Nike, Uniqlo, Comme des Garçons...

Futura tự mô tả bản thân là người tiên phong trong nghệ thuật graffiti và nghệ thuật đường phố. Ông cũng tuyên bố rằng mình trở nên nổi tiếng với hình nguyên tử. Trong suốt sự nghiệp, ông đã dùng hình ảnh này như biểu tượng truyền thống.

Leonard McGurr bắt đầu sự nghiệp vào thập niên 70. Tác phẩm của ông được trưng bày tại nhiều phòng triển lãm. Gần đây, ông có buổi biểu diễn tại Eric Firestone Gallery (New York, Mỹ) và được mệnh danh là "vua của graffiti".