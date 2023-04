Hãng taxi điện của Chủ tịch Vingroup chốt ngày lăn bánh

Giá mở cửa cho một km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Dịch vụ LuxuryCar có giá cố định 21.000 đồng cho toàn bộ hành trình.

Đầu tháng 3, ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility - GSM).

Ngày 8/4, GSM công bố sẽ chính thức khai trương dịch vụ taxi điện với thương hiệu Taxi Xanh SM tại Hà Nội từ ngày 14/4.

Theo đó, giá mở cửa cho 1 km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar là cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Taxi Xanh SM sẽ chính thức lăn bánh vào ngày 14/4 ở Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Phúc - Bối Hạ.

So với các hãng taxi truyền thống, giá cước của Xanh SM nằm ở phân khúc tầm trung, không có sự chênh lệch đáng kể so với các thương hiệu khác.

GSM cho biết dịch vụ GreenCar có nhận diện nổi bật là màu xanh Cyan - kết hợp giữa Green (xanh lá) và Blue (xanh nước biển).

Trong khi đó, dàn xe VF 8 cao cấp giữ đúng màu sơn nguyên bản, đội ngũ tài xế được tuyển chọn khắt khe, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Dịch vụ LuxuryCar sẽ hướng tới những khách hàng đề cao tính riêng tư và mong muốn tận hưởng các dịch vụ cao cấp.

Hãng taxi này cũng cho biết họ sẽ có mặt tại toàn bộ hệ thống các trung tâm thương mại của Vincom và các địa điểm công cộng tại Hà Nội để phục vụ đông đảo khách hàng. Trong thời gian tới, Taxi Xanh SM sẽ bổ sung thêm vào đội xe GreenCar dòng xe VF 5 Plus, sau khi VinFast chính thức bàn giao xe.

Theo chia sẻ của CEO Nguyễn Văn Thanh trước đó, Taxi Xanh SM dự kiến chính thức vận hành ở Hà Nội vào tháng 4 và phủ sóng tại 5 tỉnh/thành phố lớn trong năm nay.

Ngày 21/3, GSM đã ký thỏa thuận đầu tư và hợp tác với Be Group - đơn vị cung cấp dịch vụ gọi xe trực tuyến be. Theo đó, Be Group sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM để hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện.

Giai đoạn đầu, Be Group và GSM sẽ phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp các chính sách ưu đãi độc quyền cho tài xế Be Group để thuê hoặc mua ôtô, xe máy điện VinFast thông qua GSM với chi phí hợp lý.

Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe với đối tác GSM. Theo đó, khách hàng gọi xe trên nền tảng của Be Group có thêm lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có.

Ngoài 2 phương thức hoạt động kể trên, GSM cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện không lái cho đối tác là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Ba dòng ôtô điện được sử dụng gồm VinFast VF e34, VinFast VF5 và VinFast VF8 Eco, có giá thuê dao động 9,5-20 triệu đồng/tháng.