Hàng rào thép gai tách biệt khu nhà giàu, nghèo ở Hàn Quốc

Cư dân khu giàu có, trung lưu ở Seoul lo sợ sự xuất hiện của người nghèo trong nhà ở trợ cấp sẽ khiến bất động sản của họ mất giá.

Tại khu chung cư Gwanak Dream Town ở Gwanak-gu, phía nam Seoul, nơi sinh sống của nhóm trung lưu được rào lại bằng dây thép gai để ngăn cách với những hàng xóm nghèo khó hơn, theo The Korea Herald.

Hàng rào ngăn cách khu nhà ở công cộng tại chung cư Gwanak Dream Town. Ảnh: Shin Ji-hye/The Korea Herald.

Hàng rào được lắp đặt vào năm 2003, sau khi hộ dân trong các tòa nhà được đánh số từ 101 đến 144 muốn tách khỏi khu nhà ở công cộng được chính phủ trợ cấp tiền thuê - các tòa nhà được đánh số từ 145 đến 149.

Giờ đây, họ vẫn sống cạnh nhau nhưng không có nhiều tương tác.

"Ban đầu, không có dây thép gai, chúng tôi có thể đến và đi. Nhưng họ không thích điều đó vì cho rằng nó sẽ làm giảm giá nhà ở của họ", Kim Choon-ja, 68 tuổi, người đã sống hơn 10 năm trong một căn hộ trợ cấp thuộc khu phức hợp, cho biết.

"Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Họ là những người có tiền còn chúng tôi thì không", Kim nói một cách bình tĩnh.

Trẻ em bị ảnh hưởng

Trong khi một căn hộ có giá từ 700 triệu won cho đến 1 tỷ won, mức trung bình trong thành phố, những người như Kim được hướng giá trợ cấp dưới 500.000 won/tháng.

"Người dân ở đây có trình độ học vấn thấp hơn. Đàn ông và phụ nữ đều làm việc ở các công trường xây dựng. Mùi hôi và vẻ kham khổ của họ khiến những cư dân xung quanh không thích", Yoo Deock-sin, 68 tuổi, nói.

Những căn hộ do nhà nước cung cấp cho các gia đình thu nhập thấp nhằm đối phó thực trạng tăng giá nhà đất tại Hàn Quốc, nhưng đồng thời cũng khiến xã hội thêm căm ghét nhóm nghèo đói.

Các kế hoạch xây dựng thêm nhà ở công cộng của chính phủ luôn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những cư dân gần đó, nhóm người lo ngại sự xuất hiện của "khu dân cư nghèo" sẽ ảnh hưởng đến giá trị tài sản của họ.

Một số cư dân của Seohyeon-dong, một phần của Bundang ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, đã phản đối kế hoạch nhà ở công cộng quy mô lớn với biểu ngữ so sánh nhà cho thuê với "làng tị nạn". "Nhà ở công cộng sẽ đe dọa sự an toàn và an ninh của cư dân", người dân cho biết.

Giá nhà đất ở Seoul, từ chung cư cao cấp cho đến các khu nhà xập xệ, tăng dần qua các năm. Ảnh: Reuters.

Sự phân biệt đối xử và ghét bỏ người nghèo cũng đang ảnh hưởng đến trẻ em.

Seo Jin-taek, giáo viên tại một học viện tư nhân, đã chứng kiến ​​cảnh con cái gia đình giàu có bắt nạt trẻ em nghèo và nói rằng cha mẹ đã dặn dò không được chơi với những người sống ở khu trợ cấp.

"Trẻ con thì biết gì chứ? Chúng chỉ nghe theo cha mẹ", Seo nói.

Theo cuộc khảo sát với 10.000 cư dân Seoul do Tổng công ty Nhà ở & Cộng đồng Seoul thực hiện vào tháng 12/2015, chỉ 57,1% gia đình có con em học tiểu học có cái nhìn tích cực về nhà ở công cộng.

Đối với các bà mẹ có con ở độ tuổi tiểu học sống ở các quận giàu có như Gangnam, Seocho và Songpa, tỷ lệ còn thấp hơn, 37,5%.

Nam Ji-young, 40 tuổi, có con trai sẽ học tiểu học vào năm tới, thừa nhận cô hiểu quan điểm của đa số phụ huynh.

"Tôi muốn con trai mình chơi với những đứa trẻ sống trong một gia đình tử tế. Những đứa trẻ nghèo bị bỏ rơi vì cha mẹ chúng bận rộn, ít học hơn. Tôi chỉ muốn con trai nhìn thấy những điều tốt đẹp. Nếu bạn nghĩ tôi là kẻ hợm hĩnh, cũng chẳng sao cả".

Văn hóa coi thường người nghèo

Các nhà phê bình cho rằng sự ghét bỏ đối với người nghèo là nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc.

Nhà phê bình xã hội Park Gwon-il cho biết: "Ở các quốc gia khác, lòng căm thù liên quan nhiều hơn đến chủng tộc hoặc giới tính, những thứ gắn liền với bản sắc mà người ta không thể thay đổi.

Còn ở Hàn Quốc, ngoài những điều đó, sự thù hận còn liên quan đến các yếu tố thứ bậc kinh tế, xã hội. Hàn Quốc là một kiểu xã hội dựa trên giai cấp, nơi văn hóa 'gab-eul' rất thịnh hành".

"Gab-eul" trong tiếng Hàn đề cập đến sự phân cấp quyền lực giữa hai người hoặc một nhóm người. Người có nhiều quyền lực hơn là "gab", trong khi "eul" dùng để chỉ người yếu thế.

Còn "Gapjil", một hiện tượng phổ biến trong mọi lĩnh vực của xã hội Hàn Quốc, là thái độ hoặc hành động kiêu ngạo, độc đoán của những người có quyền lực.

Người nghèo bị phân biệt đối xử tại Hàn Quốc. Ảnh: The New York Times.

"Thông qua văn hóa 'gab-eul', chúng ta có xu hướng bao dung với những người có tiền, có quyền và bỏ qua những người yếu thế, nghèo khổ".

Shin Ho-chang, giáo sư tại trường cao đẳng truyền thông của Đại học Sogang, cảnh báo những hậu quả của văn hóa căm ghét người nghèo tại Hàn Quốc.

"Mọi người đánh giá con người dựa trên địa vị xã hội, quyền lực, ngoại hình và tiền bạc hơn là nhìn vào những thứ bên trong. Sự phán xét như vậy tạo ra một giai cấp vô hình và dung túng cho những kẻ coi thường người khác".

Giáo sư Shin nói thêm dù không thể thay đổi văn hóa trong một sớm một chiều, giáo dục sẽ góp phần định hướng lại cách đánh giá con người thông qua giá trị và nhân cách, thay vì tiền bạc, sự giàu có.

"Nếu không thể vượt qua điều này, đất nước sẽ không bao giờ trở nên tiên tiến được", giáo sư nói.