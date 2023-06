Hàng quán ở Hàn Quốc từ cấm cho tới 'cho phép trẻ em'

Việc quá ít nhà hàng, quán cà phê chấp nhận khách hàng trẻ em khiến chính quyền Seoul phải yêu cầu có sự thay đổi.

Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh liên tục giảm trong những năm gần đây.

Thông qua chiến dịch "Seoul Kids OK Zone" do thành phố Seoul (Hàn Quốc) thực hiện, ngày càng nhiều nhà hàng và quán cà phê đã dán biển thông báo tiếp đón trẻ em đến sử dụng dịch vụ cùng bố mẹ, theo The Korea Times.

Đây là nỗ lực nhằm mở rộng những cơ sở ăn uống chấp nhận khách hàng là trẻ mới biết đi hoặc từ 12 tuổi trở xuống.

Theo Hội Nuôi dạy con hạnh phúc thuộc Văn phòng Chính sách Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc, dự án đã lan truyền mạnh mẽ với 349 doanh nghiệp đăng ký tham gia chỉ trong một tháng.

Trong đó bao gồm 258 nhà hàng Hàn Quốc, 78 cửa hàng hamburger, các tiệm thức ăn nhanh, 59 quán cà phê và nhiều đơn vị khác.

Các cơ sở phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản để đủ điều kiện trở thành khu vực “Seoul Kids OK Zone”.

Chẳng hạn, diện tích sàn tối thiểu là 80 m2, thực đơn được thiết kế thêm những món trẻ em có thể thưởng thức, có trang bị đồ dùng, bát đĩa và nội thất phù hợp cho các bé sử dụng.

Nhiều hàng quán ở Seoul dán nhãn "Seoul Kids OK Zone" ở lối vào. Ảnh: The Korea Times.

Một số quán còn chuẩn bị giấy và bút màu trên mặt bàn để những khách hàng nhỏ tuổi có thể vẽ trong khi chờ thức ăn.

Những nơi khác mở thêm các khu vui chơi ngoài trời hoặc xây dựng không gian giải trí trong nhà với cầu trượt, phòng tập thể dục liền kề với khu vực ăn uống.

Điều này khiến nhiều phụ huynh hài lòng khi được thoải mái dùng bữa mà không phải lo về việc con cái sẽ làm phiền những khách khác.

Một bà mẹ chia sẻ cô thấy nhẹ nhõm khi đến những nhà hàng thân thiện với trẻ em ở quận Yongsan, trung tâm Seoul. Trước đó, con cô thường xem video trên điện thoại trong khi chờ thức ăn mang lên. Bây giờ, bé không thích chơi thiết bị điện tử nữa mà chuyển sang vẽ lên giấy trải bàn.

Một vài chủ doanh nghiệp cũng cho biết doanh thu của họ tăng lên đáng kể từ khi phục vụ các gia đình bỉm sữa.

Gần đây, Hàn Quốc liên tục tranh cãi về việc nhiều hàng quán áp dụng quy định hạn chế khách hàng nhỏ tuổi.

Số lượng các cơ sở kinh doanh thiết lập "no-kids zone" đã tăng theo cấp số nhân. Điều này được xem là nghịch lý ở một đất nước luôn phàn nàn về tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới.

"Chúng tôi rất muốn đón tiếp cả trẻ nhỏ, nhưng từng xảy ra nhiều sự cố liên quan đến các bậc cha mẹ vô trách nhiệm không dạy được con mình về việc tôn trọng bầu không khí ở quán", một chủ quán giải thích.

Bên cạnh đó, nếu tai nạn liên quan đến những đứa trẻ xảy ra, các tòa án có xu hướng đứng về phía nạn nhân.

Tuy nhiên, sự gia tăng của các khu vực “Seoul Kids OK Zone” cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Một ưu điểm khác khi đăng ký tham gia là các nhà hàng, quán cà phê sẽ được xuất hiện trên bản đồ Seoul trực tuyến, giới thiệu vị trí phân loại dựa trên sở thích của người dùng. Nhờ tính năng này, họ có thể thu hút lượng lớn khách hàng cho cơ sở của mình.