Hàng nghìn tín đồ Creamfields Vietnam ‘quẩy’ xuyên đêm tại Phú Quốc

Được tổ chức sát biển, trong tiết trời mát mẻ khi Phú Quốc đang vào mùa đẹp nhất năm, hàng nghìn bạn trẻ tham dự được tiếp thêm nguồn năng lượng để “cháy” hết mình cùng các “phù thủy âm nhạc” hàng đầu. Dù là các bản phối bắt tai Mr. Brightside, Want you to know, All i do is win, Silence… của DJ Slushii, hay loạt hit triệu view WAP, Dancing, Pump it up, Rhombus, You need some… của Pink Panda đều tạo cảm xúc cuồng nhiệt cho người hâm mộ.