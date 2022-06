Hàng nghìn thí sinh đầu tiên thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Thí sinh Hà Nguyễn Minh An đến từ Đồng Nai để dự thi. Do nhà xa, Minh An có mặt tại TP.HCM trước 3 ngày để làm thủ tục và đi thi. "Em rất thích trường Phổ thông Năng khiếu và có ý định học ở TP.HCM. Sáng nay, khi đi thi, em cảm thấy áp lực vì có rất nhiều thí sinh giỏi hơn mình”, nữ sinh chia sẻ.