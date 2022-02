Hàng nghìn người tham quan Hội An ngày đầu sau Tết

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, tổng lượng khách tham quan (qua vé) và lưu trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/1 đến 6/2 (29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) đạt 44.800 lượt (tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.800 lượt (tăng 2,4 lần so với năm 2021) và khách nội địa ước đạt 42.000 lượt (tăng gấp 2,3 lần so với năm 2021).