Hàng nghìn người tắm biển giải nhiệt giữa trời nóng như thiêu

Nhiều ngày qua, tại Quảng Nam xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt trên 35 độ C. Tại biển An Bàng, TP Hội An, mỗi ngày có hàng nghìn người dân, du khách khắp nơi đổ về vui chơi, tắm biển giải nhiệt.