Hàng nghìn người miền Tây chạy xe máy xuyên đêm về quê

Đa số những người này có quê ở các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh… Họ là công nhân, người lao động tự do bị mất việc làm nhiều tháng nay và kẹt lại Bình Dương do dịch bệnh Covid-19.