Hàng nghìn người kẹt ở ga và tàu ngầm xuyên đêm vì New York ngập lụt

Thống đốc New York và New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp

Lũ lụt do bão Ida gây ra nhấn chìm nhiều thành phố ở các bang vùng đông bắc của Mỹ. Thống đốc New York và New Jersey vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng.