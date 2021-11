Hàng nghìn học sinh ở nhiều tỉnh dừng đến trường vì dịch bùng phát

Nhiều địa phương tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Định cho hàng nghìn học sinh dừng học trực tiếp vì ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng và xâm nhập vào trường.

Ngày 3/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết địa phương này mới ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Kinh Môn (5 ca), huyện Tứ Kỳ (2 ca) và huyện Gia Lộc (2 ca).

Trước diễn biến này, huyện Tứ Kỳ cho 4.940 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Chí Minh, thị trấn Tứ Kỳ và trường THCS Phan Bội Châu tạm dừng đến trường.

Tại huyện Gia Lộc, hơn 1.700 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở xã Đức Xương cũng tạm dừng đến trường do có một học sinh thuộc diện F2 học tại trường THCS Đức Xương.

Gần 4.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở thị xã Kinh Môn cũng phải nghỉ học trực tiếp từ sáng nay.

Học sinh tại nhiều tỉnh phải dừng đến trường từ ngày 2 và 3/11 do dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh minh họa: N.D.

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vừa xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại bệnh viện với 22 ca bệnh ở 8 xã, phường. Các ca mắc Covid-19 này liên quan nhiều cụm dân cư, đơn vị, trường học.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho học sinh và phục vụ việc truy vết các F1, F2, Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đã tham mưu UBND thị xã đồng ý cho học sinh ba cấp học ở 8 xã, phường có F0 tạm dừng đến trường kể từ hôm nay.

Thị xã An Nhơn, Bình Định, vừa ghi nhận 6 học sinh mắc Covid-19 do lây nhiễm từ người nhà. Trước tình hình phức tạp, địa phương này đã quyết định cho học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn 3 phường Nhơn Hưng, Đập Đá và Nhơn Thành tạm dừng học trực tiếp từ ngày 2/11 cho đến hết ngày 8/11.

Ngành chức năng đã khoanh vùng, tầm soát và thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 khoảng 1.960 học sinh, giáo viên của các trường, kết quả đều âm tính lần một.

Cũng tại tỉnh này, huyện An Lão có quyết định cho 25 cán bộ, giáo viên và 320 học sinh trường Tiểu học An Tân tạm dừng đến trường trong vòng một tuần (từ ngày 2/11) để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, một giáo viên trong trường tiếp xúc gần với người thuộc diện F1.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, cho biết từ cuối tháng 10 đến nay, dịch Covid-19 đã xâm nhập vào các trường khi học sinh đi học trở lại. Đa số F0, F1 là học sinh có nguồn lây từ người thân từ TP.HCM, Bình Dương trở về.

Hiện 10 trường THPT tại các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn tạm dừng hình thức dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến.