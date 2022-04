Hàng nghìn du khách tham quan phố cổ Hội An dịp lễ

"Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch tại Hội An. Trước đây tôi đã nghe nhiều, thấy qua màn ảnh nhỏ nhưng giờ mới được đi. Dịp giỗ Tổ này, cơ quan tôi hơn 40 người chọn Hội An (Quảng Nam) là điểm đến vì nơi đây rất đẹp, nhiều di tích lịch sử. Tôi có mua một đồng xu may mắn khi tham quan chùa Cầu để làm kỷ niệm sau chuyến đi", chị Trần Thị Tuyết (áo đen, du khách từ Thanh Hóa), chia sẻ.