Hàng nghìn du khách tham quan phố cổ Hội An đêm Giáng sinh

Hàng nghìn du khách địa phương và nhiều nơi khác tập trung tại khu vực cầu An Hội, phường Minh An theo dõi chương trình lễ hội lồng đèn. Hội đèn lồng Hội An là một trong số các hoạt động văn hoá, du lịch mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình Hội An chào năm mới 2022, chào Năm du lịch quốc gia năm 2022, Quảng Nam điểm đến du lịch xanh.