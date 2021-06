Hàng nghìn biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội

Khu biệt thự thấp tầng nằm trong khu đô thị Nam An Khánh – Sudico do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Sudico làm chủ đầu tư, đã xây dựng phần thô xong từ lâu nhưng tới nay vẫn vắng bóng người ở. Khu biệt thự này thuộc xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức), nằm tại Km10 đường Lê Trọng Tấn (kéo dài) và cổng số 1 của Vinhomes Thăng Long.