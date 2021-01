Hạng mục web drama của 'Ngôi sao xanh 2020' có thay đổi lớn

Với sự phủ sóng mạnh mẽ của lĩnh vực web drama, ban tổ chức chương trình Ngôi sao xanh quyết định mở rộng hạng mục này năm nay.

Tại sân chơi Ngôi sao xanh lần thứ 7, web drama (phim chiếu mạng) tiếp tục là một trong những hạng mục thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật, truyền thông và người hâm mộ.

Trong công tác chấm giải, xét thấy mặt bằng chung của lĩnh vực này rất đa dạng, phong phú, chất lượng không hề thua kém nhiều tác phẩm điện ảnh khác, ban tổ chức (BTC) Ngôi sao xanh đã quyết định thêm một giải thưởng: Phim web drama hay nhất - do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Điều này nhằm mở rộng sân chơi, tôn vinh các bộ phim được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao.

Thay vì 3 giải thưởng (Phim Web Drama được yêu thích nhất; Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất), với sự thay đổi của năm nay trong hạng mục Web Drama sẽ có 4 Giải thưởng là Phim Web Drama được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn); Phim Web Drama hay nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn); Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do Hội đồng nghệ thuật & khán giả bình chọn).

Đây là một bước tiến quan trọng của Ngôi sao xanh mùa giải thứ 7 trong việc ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các diễn viên, nhà làm phim trong việc tạo dựng nên tác phẩm nghệ thuật giá trị, giàu triết lý nhân sinh.

Tối 6/1 tại Nhà hát TP.HCM, lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020 đã được tổ chức. Với không gian tổ chức quy mô và chuyên nghiệp, đêm gala còn là nơi vinh danh những cái tên xuất sắc, nổi bật trong năm qua ở cả ba lĩnh vực phim: Điện ảnh, truyền hình và web drama.

Năm nay, giải thưởng Nam - Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục web drama đã thuộc về Duy Khánh và Khả Như. Năm 2019, “cô giáo Khánh” lần đầu nhận giải Ngôi sao xanh. Năm 2020, anh nhận cú đúp với giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và Phim web drama được yêu thích nhất. Giải phim web drama hay nhất cũng đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng là "Chuyện xóm tui" của danh hài Thu Trang.

Có thể nói, dù thị trường phim Việt nói riêng và thế giới nói chung trải qua một năm đầy biến động do đại dịch Covid-19, web drama vẫn phát triển mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm trí người xem với những thước phim ấn tượng.

Với việc tăng thêm giải tại hạng mục này, Ngôi sao xanh 2020 tiếp tục khẳng định là một giải thưởng thường niên uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời tiếp thêm động lực để các nghệ sĩ mang đến những tác phẩm nghệ thuật giá trị cho cộng đồng.