Hàng loạt trường ở Lạng Sơn cho học sinh nghỉ tránh rét

Hôm nay, 54 trường học tại tỉnh Lạng Sơn đã cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Chiều 17/12, ông Bế Đoàn Trọng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lạng Sơn thông tin trong ngày hôm nay đã có 11.095 học sinh trên địa bàn tỉnh phải nghỉ do trời rét, nhiệt độ xuống thấp.

Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã quy định, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ. Tương tự, nhiệt độ dưới 7 độ C thì học sinh THCS, THPT được nghỉ.

Nhiệt độ sáng sớm các ngày 16 và 17/12 tại thành phố Lạng Sơn và một số huyện, thị xã trong tỉnh ở mức 5-7 độ C. Ở những vùng núi đá, sát biên giới Trung Quốc, nhiệt độ xuống còn 1-2 độ C.

Ông Trọng cho hay việc cho học sinh nghỉ sẽ phụ thuộc vào tình hình thời tiết, do các trường chủ động.

"Trong cùng một huyện nhưng có nơi lạnh hơn, có nơi ấm hơn. Do đó, tùy thời tiết mỗi ngày mà hiệu trưởng các trường chủ động thông báo. Sở không thể quy định cứng nhắc học sinh huyện này được nghỉ, huyện kia thì không", ông Trọng nói.

Theo thống kê của sở, sáng 17/12, đã có 54 trường, trong đó có 53 trường mầm non và một trường tiểu học phải cho học sinh nghỉ vì trời rét.

Ngày 16/12 cũng có 9 trường trên địa bàn hai huyện Văn Quan và Đình Lập cho học sinh nghỉ học vì trời rét. Một số học sinh bậc THCS, THPT cũng nghỉ do ốm.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mẫu Sơn đi học trong ngày giá lạnh. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 1.400 điểm trường, trong đó có 805 điểm trường lẻ ở các khu vực vùng xa, vùng cao từ cấp mầm non đến THCS.

Để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh trong những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, các trường học đã chủ động sửa sang cơ sở vật chất đã xuống cấp, mua sắm máy sưởi, chăn ấm; huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để trang bị thêm áo ấm, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh.

Bà Nguyễn Minh Châu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết việc giữ ấm cho học sinh, đặc biệt là học sinh các điểm trường vùng cao trong mùa đông giá rét là rất quan trọng.

Bởi vậy, trong những ngày rét đậm, rét hại, sở đã yêu cầu các trường hạn chế hoạt động ngoài trời, giờ học thể dục cần bố trí hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các điểm trường chủ động đảm bảo cơ sở vật chất để giữ ấm cho học sinh.

Cùng với chuẩn bị các biện pháp phòng, tránh rét, các trường căn cứ tình hình thời tiết thực tế trên địa bàn, các trường có thể điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc buổi học trong những ngày rét đậm, đảm bảo duy trì ổn định chương trình, chất lượng dạy và học trong mùa đông.