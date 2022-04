Hàng loạt trẻ em ở một số nước bị viêm gan không rõ nguyên nhân

Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 74 trẻ em ở Anh bị viêm gan cấp tính giai đoạn nặng. Nhiều trường hợp tương tự cũng được ghi nhận ở Mỹ.

Theo CNN, quan chức y tế bang Alabama đưa ra tuyên bố riêng ngày 15/4 về việc họ đang điều tra các ca trẻ em bị viêm gan giai đoạn nặng từ tháng 11/2021 đến nay.

Trong tuyên bố của mình, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ loại trừ viêm gan A, B, C và E là nguyên nhân gây ra hàng loạt ca bệnh ở Anh. Tại Mỹ, nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ phải nhập viện là viêm gan A, B, C. Cũng theo WHO, nCoV và adenovirus cũng được phát hiện trong một số trẻ bị viêm gan.

Nhiều trẻ em bệnh nặng, phải ghép gan

WHO lần đầu tiên xác định được 10 trường hợp bị viêm gan trong độ tuổi 11 tháng tuổi đến 5 tuổi ở khắp miền trung Scotland, Vương Quốc Anh, vào ngày 5/4. Đáng nói, tất cả trẻ này trước đó không có tiền sử viêm gan, sức khỏe ổn định.

Khi điều tra sâu hơn, tính đến ngày 8/4, giới chức y tế phát hiện tổng cộng 74 trẻ bị viêm gan, gồm cả 10 ca nói trên. Đặc biệt trong đó, 6 trẻ em ở Anh bị bệnh nặng đến mức phải ghép gan. Dù vậy, may mắn là đến 11/4, chưa trẻ em nào tử vong.

Nhiều ca bị viêm gan bí ẩn tại Anh, Mỹ nhiễm thêm adenovirus và/hoặc SARS-CoV-2. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, Sở Y tế Công cộng bang Alabama, Mỹ, cũng xác định có 9 trẻ em, trong độ tuổi từ 1 đến 6, mắc bệnh viêm gan. Tất cả bệnh nhi đều dương tính với adenovirus, hai em cần được ghép gan. Cơ quan này cho biết không trẻ nào có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn trước khi bị viêm gan.

"Những bệnh nhi này nhập viện với triệu chứng đường tiêu hóa, mức độ tổn thương gan khác nhau, bao gồm cả suy gan. Các phân tích sau đó phát hiện mối liên quan giữa bệnh viêm gan với adenovirus 41", đại diện quan chức y tế bang Alabama tuyên bố.

Adenovirus là một trong những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp như cảm lạnh, có thể gây viêm kết mạc, tiêu chảy ở người nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt chúng gây ra viêm phổi cho trẻ em với tỷ lệ tử vong 8-10%. Ngoài gây nhiễm trùng đường hô hấp, adenovirus còn có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác như viêm kết mạc, viêm dạ dày ruột...

Đến nay, các nhà khoa học biết khoảng100 loại adenovirus, trong đó, 47 loại gây bệnh ở người và khoảng 60 loại gây bệnh ở động vật. Loại 40 và 41 gây bệnh dạ dày ruột, chúng chiếm 5-15 % các trường hợp. Tuy nhiên, rất hiếm khi virus này liên quan các ca viêm gan ở người có hệ miễn dịch yếu.

Nguyên nhân?

Theo WHO, vai trò tiềm ẩn của adenovirus và SARS-CoV-2 ở những trường hợp này chỉ là giả thuyết, do đó, các cơ quan y tế đang điều tra yếu tố lây nhiễm, không lây nhiễm khác trước khi đưa ra kết luận chính xác.

Chỉ một bệnh nhi ở Anh có tiền sử tiếp xúc gần người bị viêm gan. Tuy nhiên, không có yếu tố nguy cơ dịch tễ học nào được xác định, bao gồm những chuyến du lịch quốc tế ở những bệnh nhi tại châu Âu, Mỹ.

"Nhìn chung, căn nguyên gây ra các trường hợp viêm gan hiện tại vẫn chưa rõ và chúng tôi đang tích cực điều tra", WHO nhận định về các bệnh nhi tại Anh. Các quan chức y tế địa phương đang ráo riết truy lùng những ca bệnh còn sót lại, hóa chất hoặc bất kỳ chất độc nào có thể là nguyên nhân.

Nhiều trẻ em bị viêm gan không rõ nguyên nhân và nguy kịch đến mức phải ghép gan. Ảnh: iStock.

Một số quốc gia khác cũng báo cáo lượng nhỏ bệnh nhi bị viêm gan. Ít nhất 5 trẻ gặp phải tình trạng tương tự tại Ireland, 3 ca được ghi nhận ở Tây Ban Nha. Những trường hợp này đều đang được điều tra.

Người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nhấn mạnh cũng đang theo dõi những trẻ em bị viêm gan ở nước này. Họ đã liên hệ với giới chức y tế châu Âu nhằm truy tìm nguyên nhân của làn sóng viêm gan bí ẩn ở trẻ em.

WHO cảnh báo rằng có thể nhiều trường hợp mới sẽ được phát hiện trước khi họ có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân. Trong tình huống hiện tại, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa cũng chưa thể đưa ra chính xác.

"Chúng tôi khuyến khích các quốc gia báo cáo, điều tra những trường hợp tiềm ẩn bị viêm gan không rõ nguyên nhân. WHO không khuyến nghị bất kỳ hạn chế nào với việc đi lại hoặc thương mại với Vương quốc Anh hay quốc gia nào", đại diện WHO nhấn mạnh.

CDC cũng đang xây dựng phương án tư vấn y tế nhằm tìm kiếm những trẻ bị viêm gan không rõ nguyên nhân hoặc liên quan adenovirus. Trước mắt, trẻ nhập viện vì tình trạng này sẽ được điều trị như những ca bị viêm gan ở bệnh nhi khác.