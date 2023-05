Hàng loạt ôtô đậu ngoài đường bị đập kính

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, xác định nghi can gây ra hàng loạt vụ cạy cửa, đập phá kính ôtô trộm đồ.

Sáng 28/5, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đang chỉ đạo đội nghiệp vụ công an thành phố phối hợp cùng công an các phường vào cuộc điều tra, làm rõ nghi can gây ra hàng loạt vụ cạy cửa, đập phá kính ôtô của người dân để qua đêm ngoài đường để trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 27/5, chủ nhân chiếc ôtô Santafe đậu qua đêm trên vỉa hè đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột, đã bị kẻ gian cạy cửa, lẻn vào lục tung lấy đi một số giấy tờ quan trọng. Kẻ gian còn cạy phá lấy đi cả màn hình Android Zestech trị giá hàng chục triệu đồng.

Hai nghi can gây ra vụ cạy cửa ôtô trên đường Nguyên Hồng được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 22/5, trên đường Nguyên Hồng, TP Buôn Ma Thuột, 2 nghi phạm bịt mặt đã cạy cửa xe của một người dân đậu trên vỉa hè, lục lọi tìm kiếm đồ đạc. Sau khi lấy đi một số tài sản, manh động hơn, 2 người này không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn ngước mặt lên để nhìn thẳng vào ống kính camera an ninh trước khi bỏ đi.

Táo bạo hơn nữa, vào đêm 20/5, anh N.Đ.L. (trú tại đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột) đậu xe qua đêm ngoài đường cũng bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lục lọi lấy đi một số giấy tờ xe cùng chiếc laptop trị giá hơn 20 triệu đồng.

Công an TP Buôn Ma Thuột khuyến cáo các chủ xe nâng cao ý thức cảnh giác khi đỗ ôtô qua đêm ở những nơi không có người trông coi, cần mang theo đồ đạc, túi xách có giá trị ra khỏi xe để kẻ gian không có cơ hội trộm cắp.