Hàng loạt ông lớn bất động sản đổ về phía đông Hà Nội

Sự tham gia của các ông lớn như Vingroup, Ecopark, Masterise, T&T, BRG Group... với hàng loạt dự án trị giá tỷ USD khiến bất động sản khu đông Hà Nội ngày càng sôi động.

Vài năm trở lại đây, khu đông Hà Nội chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt các nhà phát triển bất động sản lớn. Ảnh: Việt Linh.

Nếu như những năm trước 2010, khu đông Hà Nội chủ yếu là những dự án nhà ở giá rẻ, hạ tầng, giao thông chưa phát triển thì đến nay khu vực này đang ngày càng thu hút nhiều chủ đầu tư bất động sản lớn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông.

Khu đông Hà Nội (phía tả ngạn sông Hồng, thuộc các quận Long Biên, Gia Lâm, phía bắc tỉnh Hưng Yên) chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt các nhà phát triển bất động sản lớn như Vingroup, Ecopark, T&T, BRG Group, Eurowindow, Sunshine Group... với những dự án trị giá hàng tỷ USD.

Một số dự án bất động sản lớn tại đây là Ecopark, Vincom Riverside, Vinhomes Symphony, Berriver Jardin, T&T Phố Nối, Masterise Waterfront... hay đại dự án Vinhomes Ocean Park gồm 3 tổ hợp: Ocean Park 1, Ocean Park 2, Ocean Park 3 khoảng 1.200 ha.

Hàng loạt dự án lớn

Tập đoàn Ecopark là một trong những ông lớn đầu tiên tham gia đầu tư ở phía đông đông với khu đất thuộc huyện Văn Giang (Hưng Yên) giáp ranh Hà Nội, đó là dự án khu đô thị Ecopark diện tích 500 ha từ năm 2008. Dự án này dự kiến triển khai trong 20 năm.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Ecopark tung ra thị trường các căn hộ chung cư trung cấp đến cao cấp với mức giá từ 1,1 tỷ trở lên, ngoài ra còn rất nhiều shophouse, nhà phố, biệt thự, song lập, liền kề.

Vinhomes là ông lớn thứ hai đầu tư mạnh mẽ vào khu vực phía đông với nhiều đại dự án. Mở đầu là dự án Vinhomes Riverside vào những năm 2011-2012 sau đó là Vinhomes Riverside - The Harmony (2016-2017). Đặc biệt, Vinhomes ra mắt một loạt đại đô thị gồm Vinhomes Ocean Park (2018-2020), Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire (2022) và sắp tới là Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Các đại đô thị của Vinhomes nằm dọc theo đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kéo dài từ địa phận huyện Gia Lâm đến khu vực Văn Giang (Hưng Yên).

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại Vinhomes Ocean Park, Vingroup xây dựng khoảng 70 tòa chung cư và 2.500 biệt thự liền kề, shophouse… Với 70 tòa chung cư, có khoảng 42.000 căn hộ được tung ra thị trường.

Sunshine Group cũng tham gia vào thị phần khu đông Hà Nội với dự án Sunshine Green Iconic. Đây được giới thiệu là khu phức hợp căn hộ hạng sang tọa lạc giữa khu đô thị công viên phần mềm Long Biên có quy mô hơn 400 ha với hơn 400 căn hộ. Tuy nhiên, dự án này đến nay chưa mở bán.

Các ông lớn như BRG Group, T&T, Masterise... lần lượt tham gia vào cuộc chiến bất động sản tại khu vực này như: T&T Phố Nối với tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng ; Masteri Waterfront tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng , Le Grand Jardin BRG với vài nghìn căn chung cư...

Đa dạng phân khúc

Nếu như trước những năm 2010, khu đông Hà Nội chủ yếu là những sản phẩm nhà ở giá rẻ như khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Việt Hưng, Rice City, Thượng Thanh hay các chung cư giá rẻ dưới 20 triệu đồng/m2 thì đến nay khi hệ thống các cầu vượt sông Hồng và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã trở thành cú hích khiến sức nóng của khu đông gia tăng về cả nguồn cung lẫn mức giá.

Đáng chú ý, các sản phẩm mới tại khu đông Hà Nội cũng phát triển theo xu hướng sinh thái và nghỉ dưỡng, chú trọng vào cảnh quan, môi trường sống, đề cao tiện ích, dịch vụ.

Đồng thời, với sự xuất hiện của hàng loạt ông lớn bất động sản, cơ cấu sản phẩm tại khu vực này ngày càng đa dạng với các khu đô thị quy mô lớn, căn hộ trung và cao cấp.

Đơn cử, tại Vinhomes Ocean Park, căn hộ đang giao dịch ở thị trường thứ cấp đã vượt 40 triệu đồng/m2. Một số phân khu mở bán mới đã bán trên 50-60 triệu đồng/m2. Hay biệt thự đơn lập có diện tích 368 m2 thuộc dự án Vinhomes Ocean Park cũng đang được rao bán với giá 312 triệu đồng/m2...

Ecopark là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc, tổng diện tích dự án gần 500 ha. Ảnh: Hoàng Hà.



Mức giá bất động sản tại khu đông Hà Nội đang tăng nhanh tại một số dự án mới triển khai. Tuy nhiên vẫn thấp hơn mặt bằng giá chung tại trung tâm nên trong tương lai vẫn còn dư địa để tăng giá. Ông Lưu Quang Tiến - Phó giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services.

Theo các chuyên gia, vị trí đắc địa và hạ tầng giao thông đồng bộ là 2 yếu tố giúp bất động sản khu đông Hà Nội đang trở thành "miếng bánh hấp dẫn" với các chủ đầu tư.

Trao đổi với Zing, Ông Lưu Quang Tiến - Phó giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (FERI) cho rằng khu đông Hà Nội vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển về dài hạn vì được hưởng lợi từ quy hoạch và hạ tầng.

"Đây là khu vực có nhiều cầu kết nối nhất Hà Nội, tương lai cũng sẽ có thêm nhiều cầu kết nối như cầu Vĩnh Tuy 2, cầu Trần Hưng Đạo... Bên cạnh đó, trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, khu vực này sẽ có thêm Gia Lâm và Đông Anh phát triển lên quận. Trong đó, hiện Gia Lâm đã đạt 26/27 tiêu chí theo yêu cầu và sẽ cán đích vào năm 2023", ông nói.

Ngoài ra, ông cho biết khu đông còn có quy hoạch các dự án công viên của Sun Group, Vingroup; các dự án hạ tầng kết nối liên vùng hiện hữu như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...

"Khu vực quận Long Biên còn nhiều dự án quy mô lớn và quy hoạch bài bản chưa được triển khai, khả năng sẽ được triển khai trong thời gian tới sau khi luật sửa đổi. Đặc biệt, khu đông có lợi thế vị trí và địa lý khu đông trong việc hình thành vùng kinh tế trọng điểm (hướng ra biển), thuận tiện liên kết và cộng hưởng từ các thị trường lân cận đang phát triển mạnh là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh...", ông nhận định.

Theo vị chuyên gia này, tại khu đông Hà Nội, mức giá đang tăng nhanh tại một số dự án mới triển khai tuy nhiên vẫn thấp hơn mặt bằng giá chung tại trung tâm nên trong tương lai vẫn còn dư địa để tăng giá. Hơn nữa, quỹ đất vẫn còn để phát triển các dự án quy mô trong tương lai và vẫn đang được các chủ đầu tư lớn (địa phương và từ phía Nam) săn lùng, M&A...