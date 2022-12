Hàng loạt đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ dịp World Cup

Từ đầu tháng 11, nhiều đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá bị triệt phá. Tổng số tiền giao dịch quanh các trận bóng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ Công an thông tin từ đầu mùa World Cup 2022, công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định nhiều đường dây cá độ bóng đá hình thành bởi các cá nhân cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp. Họ thường là những cá nhân cộm cán, giới “anh chị”, móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ hoạt động tinh vi, gây khó khăn cho việc điều tra.

Thủ đoạn của những đường dây cá độ

Sáng 13/11, một tuần trước ngày khai mạc World Cup, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị của Bộ Công an bắt giữ 6 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88... Tổng số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng .

Công an xác định Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi, ở Bắc Ninh) điều hành đường dây trên từ đầu năm 2022. Theo cáo buộc, Tùng sử dụng tài khoản tổng của nhà cái bong88, sau đó chia thành các tài khoản đại lý cấp dưới. Những đại lý này tiếp tục cắt ra tài khoản thành viên để giao cho nhiều cá nhân khác đặt cược cá độ bóng đá.

Đến ngày 23/11, Cục Cảnh sát hình sự cùng lực lượng thuộc Công an TP.HCM, Đồng Nai triệt phá đường dây đánh bạc được tổ chức dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề trên Internet. Mạng lưới hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam với tổng số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng .

Trong 14 người bị bắt, nhà chức trách xác định nhóm cầm đầu gồm: Bùi Văn Thọ (57 tuổi, trú quận 4), Bùi Phương Thảo (35 tuổi, ở quận 5), Nguyễn Trung Kiên (quê Đồng Nai), Lê Trần Quốc Cường (trú quận Bình Thạnh)...

Cảnh sát làm việc với những người liên quan đường dây đánh bạc 30.000 tỷ ở TP.HCM. Ảnh: M.D.

Theo điều tra, đầu năm 2021, nhóm của Thọ lập nhiều group trên Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (super). Sau đó, họ giao cho kỹ thuật viên Bùi Phương Thảo chia nhỏ thành nhiều tài khoản để các đại lý thứ cấp, con bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Để tránh bị phát hiện, nhóm tổ chức đường dây quy định không liên lạc qua điện thoại di động, mà phải qua các ứng dụng như Telegram hoặc Whatsap. Những cá nhân cầm đầu cũng cài ứng dụng giấu số điện thoại, hoặc dùng số điện thoại nước ngoài để liên lạc. Ngoài ra, Thọ và nhóm chủ mưu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành tổ chức đánh bạc. Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, họ xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay địa điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Ngoài những vụ án trên, từ đầu tháng 11 đến nay, công an nhiều tỉnh, thành phố cũng phá các vụ cá độ bóng đá trái phép. Điển hình ngày 15/11, Công an Đà Nẵng bắt giữ 7 người liên quan vụ cá độ qua trang mạng KJ71. Ban chuyên án xác định số tiền đường dây này giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 15/11, người chơi đã cá cược tổng số tiền gần 19 triệu USD .

Đầu tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng . Theo điều tra, Trần Quang Nam (36 tuổi, ở Quảng Bình) giữ vai trò cầm đầu, cấu kết với đồng phạm tại các tỉnh, thành khác sử dụng tài khoản cấp siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Từ năm 2020 đến khi bị bắt, ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 20 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

"Hầu hết người chơi cá độ bóng đá bị thua"

Theo tiến sĩ - thượng tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học), bóng đá được coi là môn thể thao vua. Trong quá trình theo dõi các trận bóng, người xem thường nảy sinh nhu cầu dự đoán về các diễn biến trên sân, kết quả chung cuộc, số bàn thắng thua… Với nhiều người, nếu có phần thưởng vật chất giữa những người xem bóng đá thì việc theo dõi trận đấu càng thêm thú vị. Đó chính là yếu tố kích thích người hâm mộ đưa ra dự đoán khác nhau, thách đấu bằng tiền. Từ đó, tạo nên hình thức đánh bạc dưới tên gọi là cá độ bóng đá.

Ông Hiếu nhìn nhận ở nhiều quốc gia, cá độ bóng đá được hợp pháp hóa. Còn tại Việt Nam, Nghị định 06/2017 của Chính phủ đã cho phép thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế với các quy định khá chặt chẽ. Việc đặt cược bóng đá trái với nghị định này bị coi là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Giao diện trang mạng dùng để tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA cung cấp.

Nói về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá, thượng tá Đào Trung Hiếu phân tích với sự phổ biến của điện thoại thông minh và Internet, bất kỳ ai cũng có thể cá độ, với bất cứ thời gian, địa điểm nào. Các trang cá độ thường đặt máy chủ ở nước ngoài, chia nhỏ bảng cho các "đầu nậu" và hệ thống trong nước quản lý.

Nhà cái thường áp dụng nhiều chiêu thức lôi kéo người chơi như: Phương thức đa cấp (thưởng điểm, hoa hồng...) cho khách chơi nếu như mời thêm người khác tham gia, hoặc tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp, nghĩa là nhà cái tạm ứng điểm cho người chơi vào tài khoản cá độ, chơi trước trả sau.

Một hình thức khác là nhóm "ôm bảng" cho người chơi vay tiền để cá độ với lãi suất cao. Khi người chơi thua, nhóm tổ chức sẽ điều đòi nợ thuê, giang hồ ép người chơi phải trả nợ. Hình thức nữa là khách chơi chỉ việc nạp tiền vào tài khoản, những việc khác sẽ có các tư vấn viên của nhà cái chăm sóc, hướng dẫn tận tình.

Chuyên gia tội phạm học cho rằng trên thực tế khoảng 90% người chơi, người cá độ bị thua. Lý do là nhiều người cảm tính trong việc đặt kèo, đặt cược, trông vào vận may mà chưa có cái nhìn sâu sắc về thế mạnh, thế yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội bóng để đưa ra dự đoán chính xác trước khi đặt cửa. Ngoài ra, khi tham gia cá độ, cá cược bóng đá, người chơi nếu thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa để thu bộn tiền. Còn khi họ thua, thì lâm vào bối rối, cay cú, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất nên “đánh thốc, đánh tất tay”. Đây là thời điểm người chơi mất kiểm soát về tâm lý, mất bình tĩnh và thiếu sáng suốt khi lựa chọn đặt cửa. Điều này báo hiệu sự trắng tay sau các cuộc độ.

Về phía nhà cái, ông Hiếu chỉ ra rằng họ không cần làm gì mà vẫn có tiền, vì bản chất nhà cái họ thu tiền hộ, hưởng tiền dịch vụ. Khi nhà cái tham gia với vai trò là người đặt cược, họ có đội ngũ tư vấn hiểu về bóng đá, đưa ra các loại kèo bám sát vào tình hình trận đấu để có lợi nhất cho nhà cái.

"Đó là chưa kể khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa, thì một số nhà cái sẽ tung chiêu điều chỉnh tỷ lệ cá cược theo thời gian thực, thậm chí tệ hơn, còn thao túng, dàn xếp tỷ số", thượng tá Đào Trung Hiếu phân tích.

Lấy lời khai người liên quan đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang lấy lời khai để làm rõ vai trò của các nghi phạm trong đường dây đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá.