Hàng loạt địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường vì dịch Covid-19

Hà Nội, Phú Thọ cùng các địa phương cho học sinh một số bậc học hoặc khối lớp tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Ở Bắc Giang, trao đổi với Zing chiều 28/2, ông Bạch Đăng Trường, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạng Giang, cho hay do tình hình dịch phức tạp, UBND huyện vừa cho phép học sinh khối 7 và khối 8 chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2.

Trước đó, từ 23/2, trẻ mầm non nghỉ học, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 phải học online. Học sinh lớp 9 đang đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, ông Trường cho hay nếu tình hình dịch phức tạp hơn, chuyển sang vùng đỏ, các trường sẽ cho các em tạm dừng đến lớp.

Học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã của Hà Nội chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2: Ảnh: Thạch Thảo.

Tại Hà Nội, sau hơn 2 tuần trở lại trường, từ ngày 28/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã chuyển sang học trực tuyến. Học sinh tiểu học và lớp 6 ở các quận nội thành vẫn học online từ đầu năm học tới nay.

Như vậy, hiện tại, thành phố cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, trừ các trường thuộc 74 xã, phường có cấp độ dịch cấp 3 (vùng cam), đi học trực tiếp. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND huyện Côn Đảo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang trực tuyến từ ngày 22/2 để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Bắc Kạn, ông Ma Thế Quyên, Giám đốc sở GD&ĐT, thông tin do có nhiều học sinh, giáo viên là F0, F1, nhiều trường, chủ yếu ở thành phố Bắc Kạn, khu vực trung tâm các huyện, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp. Ở những nơi kiểm soát tốt dịch bệnh, nhà trường vẫn cho học sinh đến lớp.

Trước đó, từ ngày 22/2, sở GD&ĐT tạo yêu cầu các đơn vị trường học tạm dừng cho học sinh đến trường và chuyển sang hình thức dạy học phù hợp với mỗi đơn vị.

Riêng đối với những địa phương (đến tận cấp xã), nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, các đơn vị báo cáo chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương và cơ quan quản lý để tổ chức dạy học trực tiếp, nhưng phải thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của tỉnh, của ngành y tế, ngành giáo dục và địa phương.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng vừa đề nghị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo trường tiểu học, THCS và trường liên cấp có học sinh tiểu học và THCS tiếp tục chủ động linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học.

Các trường có thể tạm dừng triển khai dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo hiệu quả phòng dịch. Trong những ngày triển khai dạy học online, đơn vị đảm bảo tiến độ chương trình theo kế hoạch dạy học, chất lượng giờ dạy.

Sở GD&ĐT Bình Phước vừa ra văn bản khẩn, điều chỉnh việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/2.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non ở cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ) không đón trẻ đến trường. Giáo viên phối hợp cha mẹ trẻ để hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà.

Với học sinh lớp 1 đến lớp 6, tại địa bàn thuộc cấp độ 2, trường thực hiện kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến, qua truyền hình. Tại địa bàn thuộc cấp độ 3, 4, học sinh tạm dừng đến lớp, chuyển sang học online, qua truyền hình.

Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cho trẻ mầm non nghỉ học. Học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 bắt đầu học trực tuyến từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức học trực tiếp đối với học sinh khối 9 và 12, các khối khác chuyển qua hình thức học trực tuyến. Những địa phương còn lại căn cứ tình hình dịch bệnh để triển khai hoạt động dạy học, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an toàn dịch bệnh cho học sinh, giáo viên.

Tại Điện Biên, học sinh 18 trường học từ bậc mầm non đến THCS ở thành phố Điện Biên Phủ, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Mường Ảng tạm dừng đến trường từ ngày 22/2 đến khi có thông báo mới.

Ở thành phố Pleiku, Gia Lai, trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng, trường học tạm thời dừng tổ chức học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học từ ngày 28/2.

UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho trẻ em, học sinh tiểu học toàn tỉnh, học sinh THCS, THPT, học viên thuộc các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ - tin học, nhóm lớp bồi dưỡng, dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình nghỉ học trực tiếp kể từ ngày 28/2 đến hết ngày 12/3.

Chủ tịch UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, xem xét quyết định cho học sinh cấp THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học trực tiếp. Trường hợp cần thiết phải cho học sinh toàn huyện nghỉ học, UBND huyện phải báo cáo UBND tỉnh trước khi quyết định.

Tại Hà Nam, toàn bộ trẻ mầm non tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới, học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 tạm thời chuyển sang học trực tuyến trong 2 tuần, tính từ ngày 22/2.

Theo Báo Hải Dương, sau Tết Nguyên đán, số lượng học sinh mắc Covid-19 tăng cao, phần lớn học sinh trong tỉnh này phải học trực tuyến. Chỉ một ít trường đang nỗ lực tổ chức dạy học trực tiếp.

Do dịch Covid-19, các trường tiểu học, THCS, TH&THCS, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tiếp tục cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2 đến hết ngày 5/3.

Ở Hưng Yên, trẻ mầm non tạm nghỉ học, học sinh từ lớp 1 và lớp 6 chuyển sang học online từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới.

Tại Lâm Đồng, từ chiều 28/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên toàn địa bàn thành phố Bảo Lộc bắt đầu học trực tuyến, trẻ mầm non tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, học sinh từ lớp 6 trở xuống ở 15/16 phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23/2, trẻ mầm non nghỉ học do dịch Covid-19.

Tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, học sinh tiểu học ở13 xã, phường phải học trực tuyến từ ngày 17/2 do dịch bệnh.

Ở Nghệ An, một số địa phương như Nam Đàn, thị xã Cửa Lò, Thanh Chương, thành phố Vinh vẫn cho học sinh ở một số khối học trực tuyến Bên cạnh đó, với hàng nghìn F0 trong trường học, hiện nay, hầu hết trường tổ chức dạy học với hình thức song song online-offline.

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch Covid-19. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tâm sinh lý học sinh.

Tại Phú Thọ, các trường tiểu học và THCS tiếp tục dạy học trực tuyến sau khi cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 21/2.

Ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, các trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp 1, 2 vẫn tổ chức dạy học theo kế hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp 3, các trường có học sinh F0, ở cấp bậc mầm non, trẻ nghỉ học. Các lớp có học sinh F0 và lớp 3, 4, 7, 8 học trực tuyến. Học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9 học trực tiếp, bố trí học 2 ca nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tiểu học tạm dừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 28/2 đến khi có thông báo mới.

Với cấp mầm non, trẻ nghỉ học từ ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu gia đình trẻ nào do điều kiện không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà, có nguyện vọng đưa trẻ đến trường, cơ sở giáo dục vẫn bố trí đón trẻ, tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn.

Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cho học sinh từ mầm non đến THCS (trừ trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa) chuyển sang học trực tuyến từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới.

Ở tỉnh Thanh Hóa, hình thức dạy học được áp dụng linh hoạt. Như tại thành phố Thanh Hóa, đối với bậc mầm non và tiểu học, lớp có dưới 10 học sinh là F0 vẫn học trực tiếp, từ 10 F0 trở lên, lớp chuyển sang học online. Với bậc THCS và THPT, mỗi lớp có 1/3 học sinh là F0 trở xuống vẫn học trực tiếp, trên 1/3 học sinh thì học trực tuyến.

Tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, trẻ em mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới. Học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên học trực tuyến, riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp, trực tuyến.

Vĩnh Phúc cho học sinh các trường tiểu học, THCS chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất.

Trong khi đó, ngày 28/2, học sinh các khối 3, 4 và trẻ mầm non ở Vĩnh Long đã đến trường. Như vậy, học sinh toàn tỉnh đi học trực tiếp.