Hàng loạt đại gia Mỹ cắt tài trợ cho quan chức ủng hộ ông Trump

Nhiều nhà tài trợ lớn như Marriott, Citigroup đã quyết định chấm dứt các khoản tài trợ cho quan chức phản đối kết quả bầu cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo Bloomberg, tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới Marriott International Inc. hôm 10/1 xác nhận sẽ ngừng tài trợ cho các thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu chống lại việc xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sau khi xem xét vụ bạo loạn tại Điện Capitol hồi tuần trước.

Trong cuộc khảo sát 144 nhà tài trợ doanh nghiệp về kế hoạch quyên góp trong tương lai trên tờ Popular Information, phát ngôn viên Marriott, bà Connie Kim, cho biết: “Chúng tôi sẽ kết thúc việc tài trợ từ Ủy ban Hành động chính trị đối với những người bỏ phiếu phản đối xác nhận kết quả bầu cử của Tổng thống tân cử Joe Biden”.

Điện Capitol tê liệt vì cuộc bạo loạn của những người ủng hộ ông Trump. Ảnh: Politico.

Trước đó, ông Candi Wolff, người đứng đầu bộ phận quan hệ toàn cầu của Ngân hàng Citigroup, cũng thể hiện thái độ bất bình với cuộc bạo loạn của nhóm người ủng hộ ông Donald Trump.

“Chúng tôi sẽ không ủng hộ ứng viên nào không tôn trọng pháp quyền. Ngân hàng sẽ ngừng các khoản đóng góp trong quý này do nước Mỹ đang trải qua tiến trình chuyển giao quyền lực tổng thống”.

Marriott và Citigroup chỉ là hai trong số những nhà tài trợ doanh nghiệp Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ tài chính với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa sau cuộc bạo loạn của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Điện Capitol hồi tuần trước.

Trong khi phần lớn công ty Mỹ lên án hành động cực đoan này, nhiều tổ chức còn công khai tuyên bố cắt đứt mọi nguồn hỗ trợ tài chính cho các thượng nghị sĩ được bầu để ủng hộ những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử.

Hiệp hội Blue Cross Blue Shield, mạng lưới bao gồm các công ty bảo hiểm và chủ sở hữu Ngân hàng Thương mại Commerce Bancshares Inc. cũng quyết định ngừng mọi khoản tài trợ cho các nhà lập pháp phản đối kết quả bầu cử của Đại cử tri đoàn.

Trong khi đó, Ngân hàng Bank of America Corp., Ford Motor Co., CVS Health Corp., Exxon Mobil Corp. và AT&T Inc. cho biết đang cân nhắc các khoản đóng góp chính trị trong tương lai.