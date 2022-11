Hàng không Trung Quốc căng thẳng

Các hãng hàng không do chính phủ hậu thuẫn phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn do chính sách Zero Covid.

Lưu lượng hàng không ở Trung Quốc vẫn là một con số nhỏ nếu so với mức trước Covid-19. Ảnh: Yusuke Hinata. Kế hoạch tăng các chuyến bay quốc tế của Trung Quốc trong tháng 3 tới phản ánh sự căng thẳng đối với các hãng hàng không trong nước từ chính sách Zero Covid chưa có dấu hiệu chấm dứt. 840 chuyến bay hàng tuần - đến và đi cộng lại - từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 3 sẽ cao gấp đôi so với một năm trước đó. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã công bố kế hoạch này vào ngày 26/10. China Southern Airlines, hãng hàng không lớn nhất ở Trung Quốc, đã nối lại dịch vụ trên một số tuyến bao gồm Đại Liên - Tokyo và Quảng Châu - Jakarta. Air China đã khởi động lại các chuyến bay giữa Hàng Châu và Rome. Động thái của cơ quan hàng không đánh dấu sự gia tăng các chuyến bay quốc tế lần đầu tiên được công bố của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nhưng ngay cả sau khi tăng gấp đôi số chuyến bay, chúng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Các nhà chức trách Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ việc đi lại trong và ngoài nước như một phần của chiến lược ngăn chặn Covid-19 của nước này. Khi khách du lịch trong nước có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, số ca nhiễm sẽ được sử dụng để đặt giới hạn cho các chuyến bay trong tương lai. Các nhà quản lý Trung Quốc nói chuyện với các hãng hàng không và sân bay để đặt hạn ngạch 6 tháng cho các chuyến bay quốc tế. Quyết định mở rộng các chuyến bay của CAAC phản ánh tình trạng khó khăn của cơ quan này. Họ cần phải trả lời câu hỏi làm thế nào để duy trì ngành công nghiệp mà không vượt qua ranh giới đỏ của Bắc Kinh về Covid-19. Doanh thu của China Southern giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng đầu năm 2022, xuống 70,1 tỷ nhân dân tệ ( 9,62 tỷ USD ). Khoản lỗ ròng trong giai đoạn này đã tăng lên 17,5 tỷ nhân dân tệ từ 6,1 tỷ nhân dân tệ. Air China và China Eastern Airlines cũng phải đối mặt với khoản lỗ ngày càng tăng, ngay cả khi nhiều hãng hàng không trên toàn thế giới bắt đầu phục hồi. Cả ba hãng hàng không đều được nhà nước hậu thuẫn, nhưng việc sử dụng các gói cứu trợ lúc này có thể trở lại ám ảnh Bắc Kinh. Cơ quan quản lý hàng không cũng cần phải đối phó với chiến lược Zero Covid - vốn đã dẫn đến việc đóng cửa ở các thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Một quan chức CAAC nói với truyền thông khi công bố số hiệu chuyến bay mới: "Chúng tôi sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của virus từ bên ngoài cũng như sự bùng phát trở lại ở trong nước. Số lượng các chuyến bay hàng tuần được lên kế hoạch cho mùa đông và mùa xuân chỉ bằng 5% so với con số của cùng kỳ năm 2019, hoặc 30% ngay cả khi tính cả các chuyến bay chở hàng". Các chuyến bay nội địa cũng phải chịu những hạn chế được kích hoạt bất cứ khi nào virus bùng phát trong một thành phố. Triển vọng cho thấy ít dấu hiệu về sự phục hồi nhanh chóng. Công ty chứng khoán CITIC dự đoán các chuyến bay quốc tế do các hãng vận chuyển Trung Quốc khai thác sẽ phục hồi trở lại mức khoảng 50% của năm 2019 vào cuối năm 2023. Một số người thậm chí còn cho rằng dự báo đó quá viển vông. Vietnam Airlines giảm lỗ, doanh thu tăng gấp 5 lần trong quý III Bức tranh tài chính quý III của Vietnam Airlines đã ghi nhận hoạt động kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.