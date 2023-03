Hàng không chật vật đáp ứng phục hồi du lịch

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, các hãng hàng không đã tăng cường lịch trình và các sân bay tích cực tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu du lịch.

Một chiếc máy bay thuộc biên chế của hãng hàng không giá rẻ Mỹ Spirit Airlines. Ảnh: Spirit Airlines.

Tuy nhiên, việc thiếu động cơ máy bay và phụ tùng thay thế - trên các máy bay phản lực của Airbus và Boeing - đang là thách thức không nhỏ với các hãng hàng không. Các hãng hàng không trên khắp thế giới đã buộc phải dừng hoạt động hàng trăm máy bay để bảo dưỡng, sửa chữa nhằm chuẩn bị cho một mùa du lịch hè bận rộn.

Air Baltic (Latvia) cho biết 10 trong số 39 chiếc Airbus A220 của họ hiện ngừng hoạt động do các vấn đề về động cơ. Tại Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines cảnh báo họ sẽ thu hẹp kế hoạch tăng trưởng một phần do hàng loạt động cơ bị trục trặc. Hãng bay IndiGo của Ấn Độ đang tìm kiếm khoản bồi thường cho khoảng 30 máy bay mà họ phải hạ cánh do thiếu phụ tùng của động cơ.

Động cơ bốc hỏa

Các hãng hàng không cho biết các bộ phận tuabin đang hao mòn nhanh hơn và được gửi đến xưởng sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, các nhà sản xuất động cơ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thợ máy lành nghề cũng như thiếu linh kiện.

“Động cơ đang hoạt động nóng hơn và các vật liệu được sử dụng không chịu được áp suất, do đó có nhiều vấn đề liên quan đến động cơ hơn những gì chúng tôi đã từng đối mặt trước đây”, Giám đốc điều hành Qatar Airways, ông Akbar Al Baker, cho biết.

Một động cơ máy bay đang được sửa chữa. Ảnh: Bloomberg.

Thời gian để sửa chữa động cơ đã tăng gấp ba vì thiếu phụ tùng thay thế. Việc cung cấp các bộ phận động cơ tiếp tục bị kéo dài khi các nhà sản xuất máy bay như Airbus và Boeing tăng cường sản lượng động cơ mới.

“Ngay bây giờ, vấn đề thiếu hụt phụ tùng động cơ còn nóng hơn cả địa ngục. Các công ty bảo trì và sửa chữa máy bay không có linh kiện để thay thế”, nhà tư vấn hàng không Cliff Collier nói.

Các chuyên gia nhận định tình trạng này có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch mở rộng số lượng chuyến bay của các hãng hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch.

Rủi ro mục tiêu sản xuất

Airbus và Boeing đang trông đợi vào việc tăng sản lượng tua bin để giữ cho dây chuyền lắp ráp máy bay A320 và Max hoạt động tốt.

Paul Dolan, Giám đốc điều hành Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không, một nhà cung cấp dịch vụ bảo trì lớn của Mỹ, cho biết tình trạng quá tải về nhu cầu sửa chữa động cơ có thể sẽ kéo dài sang năm tới hoặc thậm chí là năm 2025. Điều này làm tăng nguy cơ có quá ít nhà máy đáp ứng được các mục tiêu sản xuất máy bay.

Theo nhà phân tích hàng không vũ trụ Doug Harned, một số chiếc Airbus A320neo đã bị tháo động cơ chỉ sau 2.000-3.000 giờ hoạt động, trong khi những chiếc Airbus A220 bị hỏng động cơ chỉ sau 1.000 giờ. Harned ước tính rằng 18% chiếc A220 và 13% chiếc A320neo đã bị dừng hoạt động kể từ đầu tháng 3 do vấn đề động cơ.

“Những gì chúng tôi đang thấy về cơ bản là hàng dài các công ty không đủ năng lực bảo trì động cơ máy bay. Tôi không ngờ rằng các động cơ sẽ cần bảo dưỡng nhiều như vậy ở giai đoạn này”, Andy Cronin, giám đốc điều hành của Avolon Holdings, một công ty cho thuê máy bay lớn, nói.