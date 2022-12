Hãng kem Mỹ ra mắt vị kem hành tây

Van Leeuwen - một thương hiệu kem ở Mỹ - vừa ra mắt thị trường loại kem mới có vị hành tây. Trước đó, thương hiệu này cũng từng sản xuất nhiều loại kem có hương vị độc đáo khác.

Loại kem vị hành tây mới được ra mắt của Van Leeuwen. Ảnh: Van Leeuwen.

Theo Eat This Not That, loại kem hành tây này là phiên bản giới hạn, được Van Leeuwen sản xuất để để chào mừng buổi ra mắt bộ phim Glass Onion: A Knives Out Mystery vào ngày 23/12.

Kem hành tây được mô tả có thể "kích thích vị giác của bạn nhiều lần như chính bộ phim trên". Nó là sự kết hợp giữa kem vani đặc trưng, sữa chua Hy Lạp (bối cảnh của bộ phim) và kẹo tổ ong dứa để tạo nên một cảm giác "giòn như thủy tinh". Trong kem còn có mứt hành tây caramen và bourbon (một loại rượu whisky Mỹ).

Mở đầu cho sự ra mắt của loại kem này, dàn diễn viên của bộ phim Glass Onion: A Knives Out Mystery đã quay video ăn thử, đoán thành phần và hương vị trong kem.

Hương vị mới này sẽ có sẵn tại các cửa hàng của Van Leeuwen ở thành phố New York và Los Angeles (Mỹ).

Tháng trước, Van Leeuwen đã ra mắt 4 hương vị kem giới hạn được bán độc quyền tại Walmart, dành cho kỳ nghỉ sắp tới. Đó là Peppermint Pattie (bánh mì bạc hà), Caramel Sticky Bun (bánh nếp caramen), Marzipan Cake with Fudge Swirl (bánh hạnh nhân với Fudge Swirl⁣⁣) và Brown Sugar Chunk with Cookie Dough & Brownie⁣ (đường nâu kết hợp với bột bánh quy và bánh hạnh nhân).