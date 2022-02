Hàng hiệu sẽ đắt hơn trong 2022

Dự báo vào năm 2022, mức chi tiêu cho ngành hàng xa xỉ sẽ đạt kỷ lục trên toàn cầu, vượt qua cả giai đoạn trước đại dịch. Đặc biệt, giá của hàng hiệu sẽ tiếp tục tăng cao.

Theo CNA, hai năm qua, ngành công nghiệp hàng xa xỉ đáng lẽ phải chịu tác động mạnh của Covid-19. Thế nhưng vào năm 2021, thế giới chứng kiến doanh số bán hàng hiệu phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch.

Theo các nhà phân tích, lý do bởi cổ phiếu của ngành hàng tăng năm thứ 6 liên tiếp, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với thị trường chứng khoán nói chung.

Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn chưa đồng đều. Chỉ các thương hiệu lớn với sự hậu thuẫn vững chắc của tập đoàn mẹ mới thu được lợi nhuận, trong khi các thương hiệu nhỏ hơn vẫn gặp khó khăn, phải thanh lý hoặc phá sản.

Và mặc dù chi tiêu hàng xa xỉ đã trở lại mức của năm 2019 tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, doanh số bán hàng ở châu Âu và Nhật Bản vẫn giảm do sự thiếu hụt nguồn khách du lịch và hoạt động tiêm phủ vaccine vẫn còn chậm chạp.

Các người mẫu trong show diễn Chanel Haute Couture Xuân Hè 2022 tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris. Ảnh: Vogue.

Hiện tại, với sự lan rộng của biến thể Omicron, các đợt giãn cách mới ở châu Âu và thị trường đang biến động ở Trung Quốc, bức tranh năm 2022 của ngành công nghiệp hàng hiệu trở nên rõ ràng hơn so với một năm trước đây.

Dự báo

Bất chấp những thách thức liên tục của đại dịch, các nhà phân tích tại Công ty tư vấn quản lý Bain & Company ước tính doanh số bán hàng xa xỉ sẽ tăng từ 283 tỷ euro vào năm 2021 lên khoảng 300-310 tỷ euro vào năm 2022.

“Khi hoạt động du lịch, gặp gỡ giao lưu vẫn còn hạn chế ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi tin rằng việc ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm mua sắm sẽ kéo dài thêm một năm nữa. Thậm chí, đến cuối cùng, người tiêu dùng sẽ quen với cách mua hàng như vậy”, Federica Levato, đại diện của Bain & Company tại Milan, chia sẻ.

Trong khi đó, Thomas Chauvet, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng xa xỉ tại Công ty tài chính Citi, cho biết so với năm 2019, chân dung người tiêu dùng hàng hiệu đã có nhiều khác biệt.

Theo đó, khách hàng ở Trung Quốc từng mở ví ở Paris và Hong Kong giờ chuyển sang mua sắm tại nhà. Trong khi đó, tại Mỹ, khách hàng ở Austin, Pittsburgh và các thành phố không ven biển khác lại không còn mặn mà với hàng hiệu. Họ tăng mạnh mua nhà do nhiều người di cư đến các đô thị lớn hơn trong thời kỳ đại dịch.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn lưu ý rằng tất cả chỉ là dự đoán. Tháng 11/2021, Ngân hàng đa quốc gia Goldman Sachs đã cắt giảm mức tăng trưởng dự báo của ngành hàng xa xỉ vào năm 2022 từ 13,5% xuống 9% với lý do lo ngại về GDP, giá bất động sản và chính sách “thịnh vượng chung” của Trung Quốc. Trước đó, đất nước tỷ dân ban hành quy định kiểm soát người dân phô trương sự giàu có trên các nền tảng mạng xã hội.

Hàng hiệu sẽ đắt hơn

Theo CNA, sau khi duy trì giá cả ổn định trong nhiều năm, các thương hiệu xa xỉ bao gồm Louis Vuitton, Hermès và Chanel đã tăng giá trong thời kỳ đại dịch. Cụ thể ở Anh, chiếc túi có nắp cổ điển của Chanel hiện có giá 6.630 bảng Anh, tăng 40% so với đầu năm 2020.

Do chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng, Thomas Chauvet của Citi cho biết việc tăng giá hàng hiệu là tất yếu vào năm 2022.

“Một số thương hiệu còn tăng giá hai con số, đặc biệt là Moncler”, ông nói.

Khách hàng Hàn Quốc xếp hàng dài trước cửa hàng Chanel tại Lotte Department Store chờ mua đồ. Ảnh: Yonhap.

Sự bùng nổ của hàng vintage

Thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng (hàng vintage) liên tục phát triển trong suốt thời gian đại dịch, đạt doanh số ước tính 33 tỷ euro vào năm 2021.

Trước đây, nhiều thương hiệu đã bỏ qua phân khúc này. Nhưng giờ đây, họ muốn nắm bắt mô hình kinh doanh vòng tròn, phục vụ một nhóm khách hàng đang ngày càng tăng: những người không còn muốn mua sản phẩm mới.

Xu hướng hàng vintage cũng được hỗ trợ bởi các nền tảng mua bán đồ cũ như Vestiaire Collective và The RealReal. Đây là nơi giúp khách hàng xác thực sản phẩm, đồng thời khuyến khích họ ký gửi các món đồ của mình thông qua tín dụng cửa hàng.

Một số thương hiệu thời trang nhỏ hơn như Rachel Comey và Marques ’Almeida còn đang sử dụng trang web của mình là nơi trực tiếp bán đồ cũ của hãng. Họ mong đợi các thương hiệu lớn hơn sẽ làm theo.

Ngành hàng xa xỉ ít tính bền vững

Những năm gần đây, ngành công nghiệp hàng xa xỉ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc đảm bảo tính bền vững. Báo cáo mức tác động với môi trường đã trở thành tiêu chuẩn thể hiện vị trí của các tập đoàn và thương hiệu lớn. Trong khi đó, các nhà thiết kế sử dụng loại vải bền vững cũng có tên tuổi được coi trọng hơn trong nghề.

Tuy nhiên, với nhu cầu cao chưa từng thấy của khách hàng đối với hàng hóa xa xỉ, khối lượng sản phẩm đắt tiền đang tăng lên và gây ảnh hưởng không ít đến môi trường.

Gen Z sẽ là đối tượng khách hàng quan trọng đối với các thương hiệu thời trang xa xỉ. Ảnh: @theterencelee.

Thời đại của Gen Z và kỹ thuật số

Theo Bain & Company, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm hơn 1/5 lượng khách hàng mua hàng xa xỉ.

Để tiếp cận họ, các thương hiệu sẽ đầu tư mạnh hơn vào các đối tác ngành game như Fortnite, Honor of Kings và NFT (tài sản kỹ thuật số).

Dolce & Gabbana đã lập kỷ lục khi bán đấu giá bộ sưu tập NFT (bao gồm cả tác phẩm kỹ thuật số và vật lý) gồm 9 món đồ với giá 6 triệu USD vào tháng 9/2021.

Một báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley dự đoán rằng hàng hóa game và NFT là cơ hội giúp các thương hiệu xa xỉ đạt doanh thu hàng năm 50 tỷ euro và có thể mang lại mức tăng 25% cho lợi nhuận của ngành vào năm 2030.

Thị phần bán hàng xa xỉ theo hình thức trực tuyến tăng gần gấp đôi từ 12% lên 22% trong thời kỳ đại dịch. Theo Bain & Company, con số này sẽ tăng lên 30% vào năm 2025.

Trước đây, các thương hiệu bán trực tuyến phụ thuộc vào các cửa hàng online và kênh thương mại thứ ba. Nhưng giờ đây, một số thương hiệu như Gucci và Alexander McQueen đang chuyển sang mô hình ký gửi và nâng cấp trang web của riêng mình, giúp họ kiểm soát tốt hơn hàng tồn kho, giá cả và mối quan hệ với khách hàng.