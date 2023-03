Hãng hàng không Mỹ lên kế hoạch sử dụng taxi bay

Từ năm 2025, hành khách của hãng hàng không United Airlines có thể di chuyển từ trung tâm thành phố Chicago đến sân bay bằng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng (máy bay eVTOL).

Mẫu taxi bay có tên Midnight của công ty Archer. Ảnh: Archer Aviation.

Theo Archer, công ty sản xuất máy bay Midnight, một chuyến taxi bay di chuyển từ trung tâm thành phố Chicago đến sân bay quốc tế O'Hare chỉ mất khoảng 10 phút, giúp hành khách tránh được tình trạng giao thông tắc nghẽn trong thành phố. Thông thường, thời gian di chuyển bằng ôtô trên cung đường này có thể mất tới một tiếng hoặc hơn trong giờ cao điểm.

Chủ tịch hãng hàng không United Airlines, ông Ventures Michael Leskinen, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho khách hàng một phương thức vận chuyển bền vững, thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn trong quá trình di chuyển đến sân bay".

Trước đó, tuyến từ thành phố New York đến sân bay quốc tế John F. Kennedy là tuyến eVTOL thương mại đầu tiên được công bố tại Mỹ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc di chuyển bằng đường hàng không trong đô thị.

Việc đưa máy bay eVTOL vào hoạt động được các hãng hàng không coi là một cách đầy hứa hẹn để giảm lượng khí thải carbon và mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng.

Thị trưởng Chicago, Lori E. Lightfoot, cho biết: “Công nghệ thú vị này sẽ giảm thiểu lượng carbon thải ra từ các phương tiện giao thông đường bộ, giúp chúng ta tiến thêm một bước nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu”.

Để vận hành các tuyến đường này, hãng hàng không United Airlines đã đồng ý mua tới 200 chiếc máy bay eVTOL Midnight trị giá một tỷ USD.

Chiếc máy bay Midnight đầu tiên đã được chế tạo gần như hoàn chỉnh. Archer lên kế hoạch thử nghiệm các chuyến bay vào giữa năm nay. Ảnh: Archer Aviation.

Máy bay eVTOL của Archer có thể chở tối đa bốn người bao gồm hành lý và một phi công. Phạm vi hoạt động lên đến 160 km và di chuyển với tốc độ lên đến 240 km/h. Archer cho biết Midnight đã được tối ưu hóa để thực hiện các chuyến bay nối đuôi cách nhau khoảng 32 km với thời gian sạc nhanh chóng trong 12 phút giữa mỗi chuyến.

Cung cấp năng lượng cho máy bay là sáu cục pin độc lập, mỗi cục hỗ trợ một cặp động cơ điện. Archer cho biết điều này sẽ tăng độ an toàn cho máy bay vì nếu một cục pin bị hỏng, những cục pin khác vẫn chạy.

Hơn nữa, máy bay được chế tạo bằng hỗn hợp sợi carbon "tiên tiến", nâng cao hiệu suất.

Công ty Archer cho biết trong một thông cáo báo chí: “Midnight không có điểm hỏng hóc nghiêm trọng nào, nghĩa là nếu bất kỳ bộ phận nào bị hỏng, máy bay vẫn có thể hoàn thành chuyến bay của mình một cách an toàn”.

Midnight không chỉ là một cách an toàn và hiệu quả để tiết kiệm thời gian mà còn là một giải pháp thay thế ít tiếng ồn hơn so với trực thăng, vấn đề gây phiền phức cho người dân thành phố New York.

Theo Archer, Midnight được thiết kế duy trì hành trình ở độ cao khoảng 600 m, tiếng ồn từ Midnight đến mặt đất sẽ êm hơn gần 1.000 lần so với trực thăng thông thường.

Chi phí sử dụng taxi bay eVTOL được Archer cho rằng sẽ "cạnh tranh với chi phí di chuyển bằng giao thông đường bộ".