Hãng hàng không cân hành khách trước khi lên máy bay

Cơ quan Hàng không Dân dụng New Zealand yêu cầu Air New Zealand cân hành khách trên các chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay quốc tế Auckland đến hết ngày 2/7.

Cuộc khảo sát trọng lượng hành khách của Air New Zealand sẽ diễn ra trên một số chuyến bay từ ngày 31/5 đến ngày 2/7. Ảnh: Air New Zealand.

Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cho biết chương trình này nằm trong cuộc khảo sát trọng lượng hành khách, là một cách để thu thập dữ liệu về tải trọng và phân bổ trọng lượng cho các máy bay, CNN đưa tin.

“Chúng tôi cân mọi thứ trên máy bay, từ hàng hóa, bữa ăn trên máy bay, đến hành lý trong khoang hành lý”, Alastair James, chuyên gia cải tiến kiểm soát tải trọng của hãng hàng không Air New Zealand cho biết.

“Đối với hành khách, phi hành đoàn và hành lý xách tay, chúng tôi sử dụng trọng lượng trung bình mà chúng tôi thu được từ cuộc khảo sát này”, ông nói.

Tuy nhiên, cân nặng là vấn đề riêng tư mà không phải ai cũng muốn tiết lộ. Để bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân, hãng hàng không cho biết họ đã ẩn danh dữ liệu.

Khách du lịch sẽ được yêu cầu đứng trên một chiếc cân kỹ thuật số khi họ làm thủ tục chuyến bay. Thông tin về trọng lượng của họ sau đó được gửi đến cuộc khảo sát nhưng không thể xem trên màn hình của nhân viên làm thủ tục.

Hành khách cũng sẽ đặt hành lý lên một chiếc cân khác để cân riêng.

“Chúng tôi biết bước lên bàn cân có thể rất khó khăn. Chúng tôi muốn trấn an khách hàng của mình rằng không có màn hình hiển thị (dữ liệu) ở bất cứ đâu. Không ai có thể nhìn thấy cân nặng của bạn, kể cả chúng tôi”, James nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Air New Zealand yêu cầu hành khách bước lên cân trước khi lên máy bay. Hành khách trong nước ở New Zealand đã tham gia một cuộc khảo sát vào năm 2021, nhưng cuộc khảo sát dành cho du khách quốc tế bị trì hoãn do đại dịch.