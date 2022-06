Hãng hàng không British Airways bị tố thiên vị Victoria Beckham

Boy George - thành viên ban nhạc Culture Club - cho biết trong khi hành khách khác vẫn ngồi chờ trên máy bay, Victoria Beckham đã có xe riêng tới đón.

Ngày 16/6, Daily Mail đưa tin Boy George - ca sĩ hát chính của ban nhạc Culture Club - đang cảm thấy bất bình vì sự phân biệt đối xử của hãng hàng không British Airways đối với hành khách.

Cụ thể, Boy George cho biết hãng đã để hành khách ngồi chờ ở khoang hạng nhất, trong khi đó, Victoria Beckham có xe riêng đón tận nơi và rời khỏi máy bay sớm hơn hẳn so với người khác. Cuối cùng, thành viên Culture Club khẳng định ông sẽ không sử dụng dịch vụ của British Airways trong thời gian tới. Thông tin này được nam ca sĩ sinh năm 1961 chia sẻ trên Twitter nhưng đã xoá ngay sau đó.

Từ đầu tháng 6, Boy George và ban nhạc của ông là Culture Club có thời gian lưu diễn ở Mỹ. George không tiết lộ điểm đến tiếp theo của ông. Tuy nhiên, khán giả nhận định rằng đó có thể là Vương quốc Anh vì Roy Hay và Mikey Craig có lịch biểu diễn Kenwood House ở London vào thứ 6 (17/6).

Về phía Victoria Beckham, thời gian này gia đình ngôi sao không chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường. David Beckham và con gái Harper đang có kỳ nghỉ tại Venice (Italy).

Đây không phải lần đầu Boy George phàn nàn về những sự việc có liên quan đến Victoria Beckham, theo Daily Mail. Năm 2016, George cấm ca sĩ solo Vangelis biểu diễn bản hit Viva Forever của ban nhạc.

"Spice Girls thật tệ. Tôi ghét họ. Họ không có gì để nói. Họ là những người làm sáng tạo nhưng đầy rẫy nghi ngờ. Họ tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm thời trang đặc sắc thay vì một ca khúc hay", Boy George nói.

Boy George (tên thật: George Alan O'Dowd, sinh năm 1961) là ca sĩ, DJ, nhà thiết kế thời trang người Anh Quốc. Ông là ca sĩ hát chính của ban nhạc Culture Club. Trong thời kỳ đỉnh cao những năm 1980, Culture Club đã ra mắt những ca khúc nổi tiếng toàn cầu như Karma Chameleon, Do you really want to hurt me và Time.